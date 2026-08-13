Madrid celebra la Paloma dentro y fuera del teatro: la zarzuela vuelve a La Latina

Mientras las calles de La Latina y Las Vistillas comienzan a acoger las fiestas de la Virgen de la Paloma, la zarzuela que lleva su nombre está también sobre el escenario. La Verbena de la Paloma se representa desde este miércoles en el Teatro La Latina, donde permanecerá en cartel hasta el domingo 16 de agosto. Las funciones tendrán lugar hasta el sábado a las 20.00 horas y el domingo a las 19.00 horas, con una duración aproximada de 85 minutos.

'La Verbena de la Paloma', una zarzuela ambientada en el Madrid del siglo XIX

Con música de Tomás Bretón y libreto de Ricardo de la Vega, La Verbena de la Paloma es un sainete lírico en un acto y tres cuadros perteneciente al género chico. La obra se estrenó el 17 de febrero de 1894 en el Teatro Apolo de Madrid. La acción transcurre en el Madrid de finales del siglo XIX durante la verbena de la Virgen de la Paloma. La trama gira en torno a Julián, un joven cajista de imprenta que sospecha que su novia, Susana, coquetea con don Hilarión, un boticario interesado también por Casta, hermana de la joven.

Imagen promocional de 'La Verbena de la Paloma', en cartel en el Teatro La Latina hasta el 16 de agosto / TEATRO LA LATINA

Los celos de Julián desencadenan malentendidos y enfrentamientos entre los protagonistas en medio de la celebración, por la que pasan vecinos, chulapos y guardias. El estreno tuvo una rápida acogida y en junio de 1894 la zarzuela había alcanzado ya las cien representaciones en Madrid.

La producción cuenta con dirección artística y escénica de Marco Moncloa y dirección musical de Javier Corcuera y Montserrat Font Marco, con el coro y la orquesta de L'Operamore. Don Hilarión está interpretado alternativamente por Santos Ariño y Ángel Walter; el papel de Julián recae en Lorenzo Moncloa y Marco Moncloa, mientras que Susana está interpretada por Belén López y Camila Oria. El montaje forma parte de la programación de zarzuela del Teatro La Latina durante agosto. Tras La Revoltosa, representada del 5 al 9 de agosto, llegarán El Barberillo de Lavapiés, del 19 al 23, y Luisa Fernanda, del 26 al 30.

La Paloma cierra las fiestas más castizas de Centro

Las Fiestas de la Virgen de la Paloma, que se celebran del 13 al 16 de agosto, ponen el broche final al calendario festivo de Centro tras San Cayetano y San Lorenzo. Los jardines de las Vistillas y la plaza de la Paja concentran buena parte de la programación, con conciertos de Celtas Cortos, Los Refrescos, Modestia Aparte, Miss Caffeina, La Plazuela y Karavana, además de talleres, concursos de chotis y pasodobles y sesiones de DJ.

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La Cava Baja acoge también la cuarta edición del Campeonato Castizo de Mus, junto a otras actividades populares en las calles del barrio. El sábado 15 se celebrarán los principales actos religiosos, con la ofrenda floral, la misa, la tradicional bajada del cuadro de la Virgen a cargo del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y la procesión, que partirá a las 20.00 horas.