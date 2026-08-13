El IPC de la Comunidad de Madrid sube al 3,9% en julio y supera en tres décimas la media nacional

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de la Comunidad de Madrid se situó en julio en el 3,9% interanual, tres décimas por encima de la media nacional, que alcanzó el 3,6%, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La inflación madrileña encadena así tres meses consecutivos de subidas. En comparación con junio, los precios aumentaron un 0,2% en la región, mientras que en lo que va de año acumulan un incremento del 2,1%. Madrid se mantiene entre las comunidades autónomas con las tasas de inflación más elevadas: Cantabria registró en julio el mayor IPC interanual, con un 4,3%; seguida de Galicia, con un 4,1%; y después Madrid y Baleares, que se situaron en el 3,9%. En el extremo contrario estuvieron Extremadura, con un 3%; Asturias, con un 3,1%, y La Rioja, con un 3,2%.

La vivienda fue el grupo que más se encareció en la Comunidad de Madrid respecto a julio del año pasado, con una subida del 7,1%. Le siguieron el transporte, con un incremento del 5,9%; los restaurantes y servicios de alojamiento, con un 4,7%; y los seguros y servicios financieros, con un 3,6%. Las subidas fueron más moderadas en muebles, artículos del hogar y productos para su mantenimiento, cuyos precios avanzaron un 1,1%; información y comunicaciones, un 1,7%; actividades recreativas, deporte y cultura, un 2%; y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,2%.

Un cartel de 'Se alquila' en una vivienda de Madrid. / Europa Press/ Eduardo Parra

La inflación nacional alcanza el 3,6%

En el conjunto de España, el IPC aumentó cuatro décimas en julio y alcanzó el 3,6% interanual, su nivel más elevado desde mayo de 2024. El INE revisó además una décima al alza el dato adelantado previamente, que apuntaba a una tasa del 3,5%.

El repunte nacional estuvo condicionado principalmente por el encarecimiento de la energía y los combustibles. La vivienda elevó sus precios por el aumento de la electricidad y, en menor medida, del gas y los combustibles líquidos, mientras que el transporte se vio impulsado por la subida de los carburantes. En contraste, los alimentos moderaron su encarecimiento. Sus precios aumentaron un 1,6% interanual en julio, tres décimas menos que en junio y la tasa más baja desde 2021. Pese a esta moderación general, algunos productos continuaron registrando fuertes incrementos, como los huevos, con un 13,4%, y la carne de vacuno, con un 9,9%. La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos por su mayor volatilidad, se situó en el 3%, una décima más que en junio.

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En términos mensuales, los precios aumentaron un 0,3% en España respecto a junio, favorecidos por el encarecimiento de las gasolinas, la electricidad y los paquetes turísticos. En sentido contrario, las rebajas de verano redujeron los precios del vestido y el calzado, mientras que también descendieron los de determinados alimentos, especialmente frutas, frutos de cáscara, hortalizas, legumbres y patatas.