Golpe a la producción de droga: cae una red asentada en Madrid que producía cocaína en laboratorios clandestinos para distribuirla por toda España

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal asentada en la Comunidad de Madrid que presuntamente introducía grandes cantidades de cocaína en Europa ocultas en cargamentos de madera, fruta, cemento y chatarra para trasladarlas posteriormente hasta España, donde la droga era extraída, adulterada y preparada en una red de laboratorios clandestinos antes de ser distribuida a otros grupos criminales del territorio nacional.

La operación, desarrollada durante aproximadamente un año y medio y todavía abierta, se ha saldado con 27 personas detenidas, 23 de ellas en España y cuatro en Australia, además del desmantelamiento de cuatro laboratorios ubicados en Madrid, Leganés, Illescas (Toledo) y Don Benito (Badajoz), mientras que tres de los arrestados, considerados por los investigadores los principales responsables de la organización, han ingresado en prisión provisional por orden judicial. La investigación comenzó en febrero de 2025 después de que los agentes detectaran la actividad de una organización dedicada a la producción de cocaína que tenía su principal base de operaciones en la Comunidad de Madrid, desde donde coordinaba una estructura que abarcaba diferentes provincias españolas y mantenía conexiones internacionales para garantizar tanto la entrada de la droga en Europa como su posterior procesamiento y comercialización.

Madrid ha concentrado buena parte de las actuaciones policiales desarrolladas durante la operación, ya que 14 de los arrestos practicados en España tuvieron lugar en la capital y otro en Rivas-Vaciamadrid, mientras que también se produjeron detenciones en localidades de Toledo, entre ellas Recas y Talavera de la Reina, así como en Almería. A estos arrestos se suman otros cuatro realizados en Australia dentro de una investigación en la que a los implicados se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.

Los agentes llevaron a cabo además once registros en distintos puntos del país, con una especial incidencia en la Comunidad de Madrid, además de actuaciones en Illescas, Dénia (Alicante) y Don Benito, que permitieron intervenir 163 kilos de cocaína, casi 98.000 euros en efectivo, doce vehículos, un arma de fuego, catorce teléfonos móviles y diverso material utilizado para la elaboración y manipulación de la droga. Entre los efectos incautados figuran también alrededor de 1.000 litros de precursores químicos, cinco kilos de sustancias de corte, dos máquinas envasadoras, seis prensas, cuatro básculas de precisión, así como sellos y moldes destinados a preparar los paquetes de cocaína, mientras que durante la investigación se procedió igualmente al bloqueo de bienes de la organización valorados en cerca de 115.000 euros en vehículos y otros 258.000 euros en inmuebles.

De los puertos belgas a los laboratorios de Madrid y otras provincias

Según la investigación policial, la organización introducía la cocaína en Europa mediante cargamentos marítimos en los que la sustancia estupefaciente viajaba oculta en materiales y mercancías de apariencia legal, como madera, fruta, chatarra o cemento, utilizando para ello puertos europeos, especialmente en Bélgica, donde los agentes han constatado que la red disponía de al menos una persona que colaboraba con sus operaciones. Una vez que los cargamentos llegaban a territorio europeo, la droga era transportada por carretera hasta España utilizando vehículos equipados con compartimentos ocultos o caletas, en desplazamientos que seguían el método conocido como Go-Fast, y desde allí comenzaba un proceso de transformación dividido en distintas fases para dificultar la detección de la actividad criminal.

La organización disponía, en primer lugar, de laboratorios instalados en fincas rurales y zonas poco pobladas, donde especialistas se encargaban de separar el clorhidrato de cocaína de los materiales en los que había sido ocultado para atravesar las fronteras y, una vez completada esa extracción, la sustancia era trasladada a segundos laboratorios ubicados en viviendas particulares. En esos domicilios, los miembros de la red adulteraban y cortaban la cocaína mediante la incorporación de otras sustancias químicas de menor coste y apariencia similar con el objetivo de aumentar su peso y, por tanto, los beneficios obtenidos con su venta, antes de trasladar finalmente el producto a almacenes próximos a las ciudades en las que se encontraban los compradores pertenecientes a otras organizaciones criminales.

La investigación permitió identificar una organización con una estructura fuertemente jerarquizada, al frente de la cual se encontraba un hombre conocido como "el gordo" o "el quemado", al que la Policía considera un experto en los procesos químicos necesarios para extraer y adulterar la cocaína y que había sufrido años atrás quemaduras en el rostro y las manos mientras realizaba uno de estos procedimientos.

Los investigadores sostienen que este presunto dirigente era el encargado de alquilar las fincas en las que se instalaban los laboratorios y de contratar a las personas responsables de trabajar como "cocineros", además de mantener una extensa red de contactos internacionales que incluía vínculos con organizaciones colombianas, especialmente con el cartel de Cali, hasta donde viajaba con frecuencia para cerrar acuerdos. También se desplazaba a Panamá y Bélgica, países en los que, según las pesquisas, había contribuido a establecer las rutas utilizadas para introducir la cocaína oculta en otras mercancías y garantizar su llegada final a España, desde donde la organización dirigía las diferentes fases de extracción, adulteración, almacenamiento y distribución.

Entre sus colaboradores de máxima confianza figuraba su sobrino, conocido como "el artista" por sus conocimientos técnicos para procesar, adulterar y cortar la cocaína, así como otro integrante apodado "el llanero", que se ocupaba de gestionar los almacenes clandestinos, mantener el contacto con los proveedores y recaudar el dinero procedente de la actividad delictiva. Por debajo de este núcleo directivo se encontraban los llamados "cocineros" o "artistas", responsables de realizar los procesos químicos en los laboratorios, además de los conductores encargados de trasladar las partidas de droga utilizando vehículos de carga y turismos preparados con compartimentos ocultos.

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La Policía Nacional mantiene abierta la investigación después de una operación desarrollada en cuatro fases y cuya última actuación tuvo lugar el 23 de junio, por lo que no se descartan nuevas detenciones relacionadas con una organización que, pese a tener su principal centro de actividad en la Comunidad de Madrid, había construido una estructura logística y criminal con ramificaciones en varias provincias españolas y conexiones fuera del país.

Fuente: El Periódico