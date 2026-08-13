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METRO MADRID

El 'Metro del futuro' ya está aquí: así serán los nuevos trenes de la Línea 6 de Madrid

La línea circular abrirá renovada en los últimos días del verano, a inicios de septiembre, tras seis meses de obras

Así será la nueva infraestructura automatizada de toda la red de Metro Madrid

Así será la nueva infraestructura automatizada de toda la red de Metro Madrid / Comunidad de Madrid

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Valeria López Peña

Valeria López Peña

Madrid

Será el 3 de septiembre, cuando la Línea 6 de Metro Madrid vuelva a detenerse en cada una de sus 28 estaciones, inaugurando sus nuevos trucos y acercando el futuro en el que los trenes se conducen solos, más cerca de lo que muchos madrileños se están imaginando.

Los primeros trenes 'del futuro' ya llegaron este verano a Madrid, actualmente en pruebas que algunas unidades ya adelantaban en Navarra. Una vez abra, la Línea 6 volverá a parar en el tramo entre las estaciones de Argüelles y Ciudad Universitaria, actualmente cerrado mientras se terminan las obras.

Aun así, sus paradas más concurridas, como Príncipe Pío o Puerta del Ángel siguen funcionando y, si necesita hacer el recorrido que está cerrado, hay dos líneas de autobuses sustitutivos que replican el recorrido de la Línea 6 de Metro Madrid en ambos sentidos: SC1 y SC2.

Recorrido del servicio especial de autobús ante el cierre parcial de la línea 10 de metro

Recorrido del servicio especial de autobús ante el cierre parcial de la línea 10 de metro / Consorcio de Transportes de Madrid

Línea 6 completamente automatizada en 2027

Después de seis meses de obras, ya han finalizado los trabajos de la primera fase, enfocada en la automatización de los futuros trenes. En total, han renovado 23 km de vía, en donde Metro Madrid espera reducir incidencias, acortar tiempos de recorrido y mejorar la fiabilidad del servicio.

El siguiente paso será la instalación de las puertas automáticas en 70 andenes, lo cual reducirá la separación con el tren. Además, tendrá que implementar de nuevos sistemas de señalización y control hasta alcanzar la automatización completa de la Línea 6 prevista para 2027.

Nuevos trenes: sin cabina, más rápidos y con más capacidad

Así, a partir de 2027, 48 nuevos trenes circularán la Línea 6 de Metro con tecnología que optimiza el tiempo de circulación, ya que acelera hasta en un 33% más frente a los antiguos, llegando a una velocidad de 110 kilómetros por hora. A ello se suma un 20% de ahorro energético, lo que permitirá que un tren pase por el andén cada dos minutos.

Viajes en el Metro de Madrid que serán más rápidos, pero también más cómodos, gracias a que también contarán con más capacidad, donde caben hasta 1.385 viajeros en cada tren, un 17 % más que actualmente, con 165 plazas sentadas.

Avanzarán también en sistemas avanzados de información acústica y visual. Además, en sus paredes tendrán un sistema digital de información al viajero en tiempo real, asientos reservados en todos los módulos de cada coche, iluminación indirecta y tecnología LED

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Sumados a los clásicos asideros longitudinales a lo largo de todo el coche, los nuevos trenes contarán con un pupitre de conducción escamoteable, pero lo que no tendrán es una cabina para el maquinista.

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