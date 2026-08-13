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TOP 20 MUNDIAL

La competitividad y la captación de talento sitúan a Madrid entre los grandes polos económicos del mundo

La capital española se sitúa en el puesto 20 mundial y tercera en Europa en el índice de dinamismo comercial del informe The Cities Shaping the Future

Vista de las cuatro torres en el nuevo distrito financiero de Madrid.

Vista de las cuatro torres en el nuevo distrito financiero de Madrid. / Jesus Hellin (EP)

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Marina Armas

Marina Armas

Madrid

La competencia entre las grandes ciudades por atraer empresas, inversión y talento se ha intensificado en los últimos años. En este escenario, Madrid continúa ganando peso como centro económico internacional, apoyada en factores como la presencia de multinacionales, el tamaño de su mercado y la concentración de actividad empresarial.

Ese posicionamiento queda reflejado en el informe The Cities Shaping the Future, elaborado por el Oliver Wyman Forum, que analiza 1.500 ciudades de todo el mundo que generan más de un 75% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial. Madrid alcanza el puesto 20 mundial en dinamismo comercial, uno de los principales indicadores utilizados por el estudio para medir la fortaleza económica de los grandes núcleos urbanos. Dentro de Europa, la capital española ocupa además la tercera posición, únicamente por detrás de Londres y Berlín, reforzando su presencia entre los principales polos empresariales del continente.

El índice de dinamismo comercial tiene en cuenta aspectos como la densidad de sedes corporativas, la presencia de compañías multinacionales, el tamaño del mercado, el crecimiento de la población durante los últimos cinco años y la escala económica de cada ciudad. La combinación de estos factores permite a Madrid competir con algunos de los principales centros empresariales internacionales.

Su posición adquiere todavía más relevancia al observar la clasificación general del informe. Madrid es la única ciudad española entre las 25 más competitivas del mundo y una de las cinco europeas presentes en este grupo, junto con Londres, París, Ámsterdam y Estambul. El estudio evalúa más de 50 indicadores vinculados al dinamismo comercial, la conectividad, la tecnología y la resiliencia medioambiental.

El informe apunta a que las ciudades mejor posicionadas de cara al futuro serán "aquellas capaces de combinar fortaleza económica con capacidad de innovación, adaptación climática y atracción de talento".

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En este contexto, Madrid parte de una posición destacada dentro de la competencia global entre ciudades. Su fortaleza empresarial y su capacidad para concentrar actividad económica refuerzan su perfil como uno de los principales polos internacionales para empresas, inversión y talento.

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