La Comunidad de Madrid intensifica los controles alimentarios durante el verano

La Comunidad de Madrid ha reforzado durante el periodo estival sus actuaciones de control e inspección para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y garantizar la protección de los consumidores, en un año en el que ya se han registrado 73 brotes de transmisión alimentaria con 1.187 afectados, 32 de ellos hospitalizados.

Ante las altas temperaturas veraniegas que favorecen la multiplicación de microorganismos en comidas y bebidas, los profesionales de la Dirección General de Salud Pública han intensificado la vigilancia en establecimientos de toda la región. Los controles se centran en lugares como residencias de mayores, comedores colectivos, albergues, campings, granjas escuela y piscinas para verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria.

El Ejecutivo autonómico ha recordado que la seguridad alimentaria es una responsabilidad compartida entre administraciones, empresas y ciudadanos. Por ello, insta a extremar las medidas higiénicas en el hogar, tales como el lavado frecuente de manos, la limpieza de utensilios y la separación de alimentos crudos y cocinados para evitar contaminaciones cruzadas. Asimismo, Sanidad aconseja cocinar completamente los productos de origen animal, respetar la cadena de frío y no sobrepasar la fecha de caducidad.

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Las autoridades sanitarias piden extremar la precaución en excursiones, picnics y barbacoas, manteniendo los productos en neveras portátiles con acumuladores de frío. En el caso de alimentos elaborados con huevo, se recomienda cuajar bien las tortillas y evitar el huevo crudo si no se puede refrigerar, ya que la salmonela sigue siendo el microorganismo más asociado a estos brotes. Finalmente, el Gobierno regional ha advertido de que no se debe suministrar fruta cortada y almacenada a temperatura ambiente durante más de dos horas a colectivos vulnerables, como embarazadas, personas mayores, niños pequeños o inmunodeprimidos.