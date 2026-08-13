Candelaria Testa (Alcorcón): "Soy muy peleona: cuando se me pone algo entre ceja y ceja, tengo que conseguirlo"

Alcorcón dejó hace décadas de ser aquel pequeño pueblo de tradición alfarera para convertirse en una de las grandes ciudades del sur de Madrid. Lo hizo empujada por miles de familias llegadas desde Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha, cuyos hijos y nietos reivindican hoy con orgullo una identidad propia y el derecho a seguir viviendo en los barrios en los que crecieron.

Una de ellas es Candelaria Testa (PSOE), nacida en el barrio de Ondarreta y alcaldesa desde 2023. Licenciada en Derecho y Economía, abogada especializada en derecho contencioso-administrativo y militante socialista desde la adolescencia, prefiere que la llamen Cande porque se siente "parte de la familia alcorconera".

P. Tiene 30 segundos para convencer a alguien de que venga a Alcorcón este verano.

R. Le diría que venga en verano o en cualquier momento del año, porque es una ciudad maravillosa en la que siempre pasan cosas. En verano seguimos teniendo grandes espacios urbanos, parques y jardines, unas piscinas impresionantes y, sobre todo, a la gente de Alcorcón, que siempre está en la calle y busca encontrarse y divertirse. Es una ciudad muy viva y muy divertida.

P. ¿Qué significa para usted ser alfarera?

R. Es un sentimiento muy especial. En Alcorcón existe mucho orgullo por lo que hemos conseguido durante todos estos años. Éramos un pequeño pueblo y nos hemos convertido en una gran ciudad. Somos hijos e hijas de una generación de parejas que llegaron desde otras partes de España, desde Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha. Nosotros ya nacimos aquí, queremos seguir viviendo aquí y estamos construyendo nuestras familias en esta ciudad. Llevamos ese orgullo alfarero en las venas.

P. ¿Qué es lo mejor de Alcorcón?

R. Su gente. Ese orgullo por lo que somos ha construido una ciudad con muchísima convivencia, muy inquieta en lo económico, lo social, lo cultural y lo deportivo. Aquí hacemos mucha piña. Somos una ciudad muy unida.

P. ¿Y qué necesita mejorar?

R. Hay cuestiones que no dependen de las ciudades, sino de las comunidades autónomas o del Gobierno de España, y los ayuntamientos no tenemos suficiente capacidad para cambiarlas. Creo que eso debería revisarse.

El mejor ejemplo es la vivienda. Es el mayor problema que tenemos ahora mismo porque hablamos del derecho al barrio, del derecho a quedarnos en el lugar donde hemos crecido. La competencia plena corresponde a las comunidades autónomas. El Gobierno de España puede aprobar una ley estatal de vivienda, pero aquí no se aplica por una cuestión ideológica de la Comunidad de Madrid.

Los ayuntamientos teníamos más competencias antes de que nos las quitaran en 2013. Ahora hacemos lo que podemos: promovemos vivienda pública sobre nuestros suelos y tenemos un gran proyecto en marcha, pero deberíamos ser mucho más ambiciosos. Necesitamos que las tres administraciones trabajen de manera mucho más coordinada.

P. ¿Cuál es su rincón favorito de la ciudad?

R. Podría elegir cualquier parque de Alcorcón, pero me quedaría con el parque de los Castillos. Es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, está junto a los Castillos de Valderas y al Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón. Además, en esa zona van a suceder cosas muy importantes con la llegada de Soho City.

La regidora alfarera en el Consistorio. / Alba Vigaray

P. Soho City recuperará el antiguo CREAA, cerrado durante más de una década. ¿Qué supondrá para Alcorcón?

R. Cerramos una etapa. Llevamos siete años de Gobierno de coalición progresista intentando que ese espacio, abandonado desde 2012, volviera a ponerse al servicio de la ciudadanía. Será un espacio cultural y de espectáculos, pero también un centro de creación artística. Hemos encontrado a los mejores compañeros de viaje después de realizar un trabajo muy serio, riguroso y prudente. No hemos anunciado nada hasta tenerlo cerrado. Nos acompañan Luis Álvarez, José Mota y Santiago Segura, además de Antonio Banderas.

En diciembre no celebraremos todavía una inauguración, pero sí abriremos el espacio para que la ciudadanía pueda conocerlo. Creo que va a convertirse en uno de los motores culturales de la Comunidad de Madrid y permitirá que Alcorcón entre en el mapa cultural nacional e internacional. Queremos ser la ciudad del cine y de la cultura. Tenemos mucho potencial y debemos explotarlo. Habrá creación audiovisual, espectáculos y oportunidades laborales para el talento joven de la Comunidad de Madrid. Estamos muy felices de recuperar una instalación que ha generado tanto debate durante tantos años y convertirla también en un motor económico.

P. Todo el mundo la llama Cande. ¿En qué momento aparece Candelaria?

R. Candelaria solo ha existido en una etapa de mi vida que fue maravillosa y a la que volveré: mi trabajo como abogada especializada en derecho contencioso-administrativo. En el despacho sí aparecía Candelaria.

No era una manera de marcar distancias con los clientes, pero Cande resulta mucho más familiar. Como alcaldesa me siento parte de una familia, la familia alcorconera. Soy una vecina más, aunque tenga mayores responsabilidades por el cargo institucional que desempeño.

Nací en el barrio de Ondarreta, me he criado en esta ciudad e intento conseguir, junto a mis vecinos y vecinas, que seamos la mejor ciudad del mundo. Yo considero que ya lo somos porque queremos quedarnos aquí y estamos muy orgullosos de la ciudad que hemos construido.

P. ¿Tiene fecha su regreso a la abogacía?

R. No. La vida te lleva por donde te lleva. En política trabajamos en etapas de cuatro años y, para mí, es un enorme orgullo contar con la confianza y el cariño de mis compañeros y compañeras. Tenemos una agrupación socialista maravillosa, con Natalia de Andrés al frente, que fue la primera alcaldesa de Alcorcón después de 40 años de democracia. Mi intención es volver a pedir el apoyo de la agrupación para ser candidata y ganar las elecciones de 2027. Quiero continuar con la transformación que estamos llevando a cabo.

P. Se afilió a las Juventudes Socialistas con 15 años. ¿Qué queda de aquella adolescente?

R. Las convicciones son las mismas. Ya eran fuertes cuando era pequeña y continúan siéndolo ahora como mujer adulta. Hace poco acogimos el Congreso Regional de las Juventudes Socialistas de Madrid y, al mirar atrás, pensé que en algunos aspectos seguimos luchando por las mismas cuestiones. Cuando me afilié ya hablábamos de Palestina y del reconocimiento de su Estado. Hemos avanzado, pero lo sucedido desde octubre de 2023 demuestra todo lo que queda por hacer.

En otras cuestiones incluso estamos peor. Entonces hablábamos de las “esperancitas”, el modelo de vivienda de Esperanza Aguirre que no nos gustaba, pero ahora considero que el Plan Vive de la señora Ayuso es todavía peor. También reclamábamos el abono joven hasta los 26 años y ahora pedimos algo tan sencillo como que los vecinos de Alcorcón puedan llegar a Príncipe Pío en su autobús, sin que los obliguen a bajarse en Cuatro Vientos en una parada que consideramos insegura. En competencias regionales estamos retrocediendo y sufrimos un maltrato institucional en servicios básicos como el transporte, la sanidad o la educación.

Testa en su despacho. / Alba Vigaray

P. ¿Qué le ha dado la Alcaldía y qué le ha quitado?

R. Me ha quitado mucho tiempo. No solo tiempo para mí, porque una asume este reto sabiendo que es una responsabilidad durante las 24 horas de los siete días de la semana, sino principalmente tiempo para mi familia y para mi hija. Esa es la parte que más puede doler.

Intento darle la vuelta y pensar que también estoy ofreciendo un ejemplo de mujeres valientes que se atreven a ocupar espacios públicos y a dirigir. He tenido la suerte de contar con mujeres maravillosas, como mi antecesora, compañera y amiga Natalia de Andrés, y con todo un equipo de Gobierno progresista que funciona realmente bien.

Al principio llegas con el síndrome de la impostora, algo que creo que nos ocurre especialmente a las mujeres. Yo intento sacudírmelo cada mañana. La Alcaldía me ha permitido conocer todavía mejor la Administración pública y me ha dado una seguridad en mí misma que antes no tenía. Eso también me lo llevaré a casa cuando termine esta etapa.

P. ¿Cómo definiría su carácter?

R. Soy muy peleona. Cuando se me pone algo entre ceja y ceja, tengo que conseguirlo. Como equipo de Gobierno tenemos una obsesión: dar oportunidades de vivienda a la gente. Y lo vamos a conseguir. Cuando aparece una piedra en el camino, intento seguir adelante. Muchas veces le digo a mi madre que no sé qué tengo dentro, pero existe una fuerza que me empuja. Nos pasan cosas muy duras y, aun así, tiras hacia delante, no solo por ti, sino sobre todo por la gente.

P. ¿Cuál ha sido el momento más duro como alcaldesa?

R. El año pasado, sin ninguna duda. Primero perdimos a Jesús Santos después de una terrible enfermedad. No era únicamente un compañero de equipo, sino un amigo, independientemente de las ideologías y de los partidos. Era un compañero de viaje maravilloso. Apenas diez días después fallecieron en acto de servicio los bomberos Sergio Benavente y Jesús Aguilar durante el incendio de un garaje. Aquello nos dejó absolutamente rotos.

En esos momentos llevas la tarjeta institucional y tienes que dejar a la persona en casa, llorando, para salir a ejercer tu responsabilidad y representar a una ciudadanía que quiere abrazar y acompañar a esas familias. Me costó muchísimo superar aquel año. Necesitaba llegar al 31 de diciembre, terminar aquella etapa y comenzar el contador de 2026 desde cero. Somos prácticamente 1.600 trabajadores municipales, pero nos conocemos casi todos. Somos una familia y cualquier cosa que le sucede a uno de nosotros nos sucede a todos.

P. Si Isabel Díaz Ayuso visitara Alcorcón, ¿qué sería lo primero que le pediría?

R. Que fuera responsable. Tiene el enorme honor y privilegio de hacer más fácil la vida de la gente en asuntos esenciales. Que cualquier persona pueda levantarse y llegar a su trabajo o a la universidad en transporte público; que los madrileños tengamos una vivienda digna y no debamos mirar hacia otras provincias para encontrar una casa accesible; que Madrid sea una región con empleo de calidad y no con empleo precario.

También tiene la responsabilidad de cuidarnos a través de la sanidad, de garantizar una educación pública desde las escuelas infantiles hasta la universidad y de atender a nuestros mayores. Alcorcón creció gracias a aquellas parejas que llegaron y levantaron esta gran ciudad. Ahora son mayores y tenemos la obligación de cuidarlos.

Lo ocurrido con las 7.291 personas fallecidas en las residencias durante la pandemia, muchas de ellas sin recibir asistencia hospitalaria, es infame e injusto y no puede repetirse. Mientras todo eso ocurre, ella sigue hablando de Pedro Sánchez. Los partidos pueden confrontar en el ámbito nacional, pero, cuando tienes una responsabilidad regional, primero debes tener tu casa ordenada. Después, si te queda tiempo, puedes confrontar con el Gobierno de España.

P. ¿Hay algún adversario político con el que se tomaría una caña sin hablar de política?

R. Con Antonio González Terol, el candidato del Partido Popular en 2023. Es verdad que venía de fuera, de Boadilla, y que impusieron su candidatura a los compañeros del PP de Alcorcón, pero yo veía en él a una persona noble. Alcanzamos acuerdos que sigo manteniendo porque soy una señora. Tuvimos una relación cordial durante los apenas cien días que permaneció como concejal antes de abandonar el acta para asumir responsabilidades privadas. Sí, con Antonio me tomaría una caña.

También mantuvimos una relación muy cordial con el Partido Popular de Alcorcón antes de la llegada de David Pérez. Durante las fiestas, los concejales de Gobierno y oposición cenábamos juntos la noche de los fuegos artificiales, veíamos el espectáculo y después íbamos a las casetas. Era algo muy bonito, pero con la llegada de David Pérez se torció y se rompió.

P. Si no tuviera límite de presupuesto, ¿qué artista contrataría para las fiestas de Alcorcón?

R. A Kase.O. Lo adoro. El rap ha ocupado una parte muy importante de mi vida. Tengo las orejas muy abiertas y escucho de todo, pero Violadores del Verso marcó a mi generación. Ya conseguimos traerlos a Alcorcón en 2008 o 2009. Aquella noche parecía que iba a llover, pero llegaron desde Zaragoza, taparon la nube y ofrecieron un concierto impresionante. Me encantaría volver a vivir aquel momento.

P. Al margen de Soho City, ¿qué proyecto la levanta cada mañana?

R. La vivienda. El derecho al barrio y al hogar. No es únicamente una cuestión de jóvenes. También hay familias que necesitan espacios diferentes, personas que se separan y deben mantener dos viviendas para poder ejercer una custodia compartida y personas mayores que necesitan nuevos modelos de convivencia.

Ese objetivo nos llevará a construir miles de viviendas. Además, recuperamos EMGIASA, la antigua empresa pública de vivienda, después de que en 2012 fuera llevada a concurso voluntario de acreedores. Nos propusimos recuperar sus activos y lo conseguimos. Ahora queremos volver a abrir esa puerta para ofrecer oportunidades de alquiler y compra a nuestros vecinos. Ese es el motor que de verdad me mueve cada día.

P. ¿Es capaz de desconectar completamente durante el verano?

R. No, nunca, nunca, nunca. Mi contacto favorito en WhatsApp es mi jefa de prensa. Esto no es un trabajo, es una responsabilidad, y tienes que estar siempre pendiente de todo. La final del Mundial es un buen ejemplo. Habíamos visto la semifinal de España en la plaza del Ayuntamiento, pero ya no cabíamos y trasladamos la final al anfiteatro. Lamentablemente, por el fallecimiento de un familiar, tuve que marcharme al pueblo para estar en el tanatorio y no pude disfrutar del partido con mis vecinos. Aun así, no conseguí dormirme hasta que, a las tres de la madrugada, la Policía me confirmó que todo había transcurrido con normalidad. Es imposible desconectar del todo.

P. ¿Qué recuerdo de verano guarda con más cariño?

R. La playa y las olas con mi hija. Desde que era muy pequeña hemos compartido muchos veranos en una playa concreta de Cantabria. Ese es mi recuerdo.

P. ¿Y qué libro se lleva a la playa?

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R. Yo soy más de BOE. Me encanta leer leyes. Soy una friki de la legislación. Me he llevado muchos boletines oficiales y reglamentos a la playa. Como abogada tienes que mantenerte siempre al día y, además, me gusta leer los preámbulos de los reales decretos. Sé que no es la novela ideal, pero me permite no desconectar completamente de una profesión que volverá a ser la mía cuando lleguen otras generaciones a asumir estas responsabilidades.