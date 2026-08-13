Café Central cumple 44 años con conciertos de jazz y el regreso de su histórico Yamaha C5

El Café Central de Madrid cumple esta semana 44 años y lo hace con un aniversario especial: el primero que celebra en su nueva sede del Ateneo de Madrid tras más de cuatro décadas en la plaza del Ángel. La programación reúne durante agosto a destacados nombres del jazz nacional e internacional y tendrá uno de sus momentos más simbólicos este viernes, cuando vuelva a sonar el histórico piano Yamaha C5 del club después de varios meses de restauración.

El Café Central mantiene durante agosto sus dos pases habituales, a las 20.00 y las 22.00 horas, según figura en la programación oficial del Café Central. La programación de aniversario continúa este jueves con The Jazz Warriors, formación integrada por Pascual Piqueras a la trompeta y el fiscorno, Chema Saiz a la guitarra, Richie Ferrer al contrabajo y Carlos González Sir Charles a la batería.

El grupo completa así su doble cita en el club con Hispanic Songs, un proyecto que revisita melodías y canciones de raíz hispana desde una perspectiva jazzística, con versiones de clásicos vinculados a Antonio Machín o del bolero La gloria eres tú reinterpretado en clave de jazz manouche.

The Jazz Warriors en el Café Central / CAFÉ CENTRAL

Una de las principales citas del aniversario llegará este viernes 14 y sábado 15 de agosto, con Chames Meets Hermon Mehari, un encuentro entre el pianista Sebastián Chames y el trompetista estadounidense Hermon Mehari, acompañados por Darryl Hall al contrabajo y Daniel García Bruno a la batería.

El Yamaha C5 vuelve a sonar este viernes tras meses de restauración

El concierto de este viernes 14 de agosto marcará también el reestreno del histórico Yamaha C5 del Café Central, restaurado durante los últimos meses por los especialistas de Pianocraft. El instrumento, protagonista de miles de conciertos y compañero de numerosos pianistas que han pasado por el club, recuperará así su lugar sobre el escenario para continuar su trayectoria en la nueva sede del Ateneo.

El primer bloque de las celebraciones concluirá el domingo con el Tony Moreno Quartet, integrado por Chema Saiz a la guitarra, Pedro Ojesto al piano, Javier Moreno al contrabajo y Tony Moreno a la batería.

JD Allen, Glenda Vega y Ogun Afrobeat, entre las citas de agosto

La programación del Café Central continuará los días 17 y 18 de agosto con Inoidel González Trío, mientras que el 19 y 20 actuará Harold Rey Quartet. Los días 21 y 22 de agosto será el turno de JD Allen Trío, encabezado por el saxofonista neoyorquino, mientras que Canal Street Jazz Band actuará el día 23.

Gastón Joya Trío, con Idania Valdés, ocupará el escenario los días 24 y 25; Iñaki Arakistain Quartet llegará el 26 y 27; y Glenda Vega & The Alma Collective actuará el 28 y 29 de agosto.

El tramo final del mes contará con Jeff Espinoza & Ramón Arroyo The Roadrunners, el día 30, y Ogun Afrobeat, que actuará el 31 de agosto y el 1 de septiembre. Todas las actuaciones del Café Central Ateneo mantendrán los pases de las 20.00 y las 22.00 horas.

De la plaza del Ángel al Ateneo: la nueva etapa del Café Central

El Café Central inició oficialmente su nueva etapa en el Ateneo de Madrid el 16 de abril de 2026, un día después de celebrar sus últimos conciertos en su anterior local de la plaza del Ángel.

La integración de su programación en el Ateneo se planteó como una alianza cultural destinada a garantizar la continuidad del histórico club y reforzar la oferta de música en directo en el centro de Madrid.

El traslado se escenificó con Funeral y Resurrección del Jazz, un cortejo musical abierto al público e inspirado en las tradicionales marching bands de Nueva Orleans. Músicos, trabajadores, clientes y amigos del club recorrieron las calles desde la plaza del Ángel hasta la calle Santa Catalina para simbolizar el cierre de una etapa y el comienzo de otra.

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: ALBA VIGARAY

La primera noche en la nueva ubicación estuvo protagonizada por Miguel Malla ft. Racalmuto, una formación vinculada también a la despedida del antiguo Café Central, reforzando así la continuidad entre ambas sedes.

La nueva etapa del Café Central amplía además su presencia en el entorno del Ateneo. El proyecto cuenta con Café Central Ateneo, concebido con el formato íntimo característico de un club de jazz, y con La Cátedra, el auditorio de la calle del Prado destinado a determinados conciertos y propuestas de mayor formato. La mudanza fue posible mediante un convenio de colaboración cultural con el Ateneo, después de que la falta de renovación del contrato de alquiler de su anterior sede amenazara la continuidad del club.

Noticias relacionadas

Fundado en 1982 en la plaza del Ángel, el Café Central acumula más de 15.000 actuaciones y se ha consolidado como una de las salas históricas del jazz en España. Por su escenario han pasado músicos como Tete Montoliu, Pedro Iturralde, Paquito D'Rivera, Benny Golson, Ron Carter, Sheila Jordan, Brad Mehldau, Chano Domínguez, Jorge Pardo, Jerry González, Barry Harris, George Cables o Jacky Terrasson, entre muchos otros.