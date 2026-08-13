El Ayuntamiento de Madrid desplegará cerca de 200 operarios y 73 medios mecánicos para reforzar la limpieza en las fiestas de la Paloma

El Ayuntamiento de Madrid activará un dispositivo especial de limpieza con motivo de las fiestas de la Virgen de la Paloma, el mayor de los tres operativos previstos para las tradicionales celebraciones de agosto en la capital, con 193 trabajadores de limpieza viaria y del Servicio de Limpieza Urgente (Selur) y 73 medios mecánicos.

El despliegue permanecerá operativo hasta el 17 de agosto y actuará en los principales escenarios de la programación festiva, entre ellos Las Vistillas, la plaza de la Paja, la plaza de los Carros, la plaza de la Cebada, la plaza de Puerta de Moros, la calle Calatrava, la Gran Vía de San Francisco, la plaza de la Paloma, la calle de la Cebada y la calle de Las Tabernillas. Además, el Ayuntamiento instalará 63 papeleras de aro, ocho sanitarios portátiles, dos de ellos adaptados para personas con movilidad reducida, y 100 contenedores de 800 litros para facilitar la recogida de residuos durante los días de mayor afluencia.

Con este operativo culmina el plan especial de limpieza diseñado para las fiestas populares de agosto, que comenzó con las celebraciones de San Cayetano y ha continuado con las de San Lorenzo. En las fiestas de San Cayetano, celebradas en el entorno de Cascorro, Embajadores y Ribera de Curtidores, el Consistorio movilizó 110 trabajadores y 48 medios mecánicos, además de instalar 40 papeleras de aro, siete sanitarios portátiles y 75 contenedores de gran capacidad. Posteriormente, durante las fiestas de San Lorenzo, el dispositivo se trasladó al barrio de Lavapiés, donde se desplegaron 122 trabajadores y 45 medios mecánicos, junto con 70 papeleras de aro, ocho sanitarios portátiles y 64 contenedores de 800 litros.

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En conjunto, el plan especial de limpieza para las fiestas de agosto ha movilizado más de 400 trabajadores de limpieza viaria y Selur y un total de 166 medios mecánicos, con el objetivo de reforzar la limpieza y la recogida de residuos en las zonas con mayor concentración de asistentes durante las celebraciones.