Aviso naranja por calor para Madrid este viernes: aunque lloverá por la tarde, la Aemet prevé termómetros cercanos a los 40ºC

El tiempo no dará a torcer su mano, sino que seguirá elevando los termómetros hasta alcanzar los 39ºC, con lo cual la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), activará el aviso naranja en gran parte de la Comunidad en medio de una tarde lluviosa que inaugura un cambio en el tiempo debido a una dana.

Aviso naranja en gran parte de Madrid, amarillo en la Sierra

Desde la zona metropolitana y Henares hasta el Sur, Oeste y Vegas sentirán el bochorno de máximas de 39ºC, lo suficiente para elevar el peligro a 'importante' y, con ello, activar el aviso naranja que será un nivel por debajo, amarillo, en la Sierra.

En concreto, Alcalá de Henares, Aranjuez, Getafe y Navalcarnero serán las áreas que más se acerquen a los 40ºC. Si bien Madrid estima una máxima de 38ºC, también tendrá la mínima más alta, de 24ºC, augurando una madrugada bastante calurosa para los capitalinos.

El resto de municipios se quedan bastante atrás, con mínimas que rondan los 21ºC. Collado Villalba y Getafe, sólo bajarán a los 22ºC, mientras que Alcalá de Henares y Aranjuez lo harán hasta los 20ºC.

Mapa de avisos para este viernes / Aemet

En sentido, los termómetros que menos subirán serán en la Sierra, donde, no obstante, se activará el aviso amarillo a cuenta de máximas de 37ºC. Este peligro 'bajo', se mantendrá, al igual que el nivel naranja, entre las 13:00 y 21:00 horas.

Tarde lluviosa, el alivio predilecto

Sin embargo, durante las mismas horas de la tarde, podrían caer chubascos que alivien la sensación térmica, en particular entre las 14:00 y 20:00 horas.

De hecho, los cielos estarán poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución durante la tarde y la Aemet no descarta algún chubasco aislado en la Sierra, acompañado de tormenta, en la segunda mitad del día.

Después del mediodía y antes de las 18:00 horas, la probabilidad de lluvia es de 60%. Después, en la segunda mitad de la tarde, sube al 65%, así que lo más seguro es que las altas temperaturas lleguen acompañadas de gotas de agua.

Próximos días

Este viernes, el viento seguirá siendo flojo variable, con predominio del suroeste en las horas centrales, que le irán cediendo el paso a un fin de semana más fresco, de momento.

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Este sábado, la máxima será de 34ºC, lo cual se extiende hasta el domingo, ambos días con altas probabilidades de lluvia. En la primera jornada del fin de semana, la posibilidad alcanza el 80% durante la tarde.