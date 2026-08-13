Alcorcón insiste a Almeida en que sus autobuses vuelvan a llegar hasta Príncipe Pío y no se queden en Cuatro Vientos

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa (PSOE), ha vuelto a exigir a su homólogo madrileño, José Luis Martínez-Almeida, que permita que los autobuses interurbanos vuelvan a llegar hasta Príncipe Pío ante la "insostenible" situación del "apeadero chapucero" de Cuatro Vientos.

Así lo ha señalado la regidora socialista tras realizar una nueva visita al apeadero improvisado de Cuatro Vientos, donde acaban y empiezan su recorrido todos los autobuses interurbanos del suroeste de la región desde hace ya más de 500 días con motivo de las obras de soterramiento de la A-5 en su entrada a Madrid.

En un vídeo subido a sus redes sociales, Testa insiste en que "vecinas del eje de la A-5" llevan "sufriendo más de 500 días" este "apeadero chapucero" en Cuatro Vientos, donde ahora en verano, sin apenas sombras, se llegan a alcanzar temperaturas de "más de 40 grados". "Esta situación es insostenible. Lo venimos diciendo desde hace muchísimos meses, pero ya está bien, ya se nos ha acabado la paciencia, tenemos que conseguir que estos autobuses circulen hasta Príncipe Pío, tal y como lo hacen los de Almeida, porque los autobuses de la EMT sí que están circulando", ha reiterado Testa. "Vamos a seguir reivindicándolos", ha reiterado Testa, quien ha lamentado que pese a las múltiples peticiones sin haber "ningún avance" en este sentido y que la única respuesta del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) haya sido que en noviembre acaban las obras y los autobuses interurbanos podrían volver a la normalidad.

Desde hace unos meses, el Consistorio están trabajando con los servicios jurídicos para ver de qué manera se puede exigir al Ayuntamiento de Madrid que permita el acceso de los autobuses hasta Príncipe Pío, de la misma manera que sucede con los autobuses urbanos de la EMT. Desde el Ejecutivo local, formado por PSOE, Ganar Alcorcón y Más Madrid, han llegado a plantear incluso que al menos alguna línea lanzadera llegara a Príncipe Pío, algo a lo que "sí que hubo un compromiso específicamente" por parte del Consorcio Regional de Transportes, pero que se volvió a rechazar por parte de Madrid.

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Además, desde hace varios meses, han trasladado también al gerente del CRTM la necesidad de que se haga un ajuste y se refuercen también las líneas urbanas del municipio, ya que el hecho de no llegar los interurbanos a Príncipe Pío "toda la movilidad de Alcorcón" se está viendo afectada. "Está provocando grandes perjuicios. Hay un caos de gente esperando para poder coger un autobús, que no llega, que llega tarde, que llega lleno", reiteran desde el Consistorio alcorconero, que se conformaría con que a la vuelta del verano algunas líneas comiencen ya a realizar el trayecto completo hasta Príncipe Pío.