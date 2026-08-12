Un trabajador, en estado crítico tras caer desde ocho metros de un tejado en Los Santos de la Humosa

Un trabajador de 49 años ha resultado herido crítico en un accidente laboral en Los Santos de la Humosa (Madrid) tras precipitarse desde una altura de unos ocho metros mientras realizaba trabajos de reparación y mantenimiento en un tejado, según ha informado SUMMA 112.

El accidente laboral se ha producido este mediodía, cuando el hombre ha caído desde el tejado en el que se encontraba trabajando.

A la llegada de los sanitarios del SUMMA 112, el trabajador se encontraba inconsciente y presentaba un traumatismo craneal. Los equipos de emergencias le han atendido y estabilizado en el lugar del accidente.

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Posteriormente, debido a la gravedad de su estado, el herido ha sido trasladado en estado crítico en un helicóptero medicalizado del SUMMA 112 hasta el Hospital 12 de Octubre, en Madrid.