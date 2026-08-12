FÚTBOL
Ni rebeldía ni motín: Julián Álvarez es uno más en el entrenamiento del Atlético
El argentino se ejercitó con los mundialistas y fue parte del equipo de suplentes en el partidillo que organizó Simeone
Julián Álvarez se vio las caras con Diego Pablo Simeone y fue uno más. Ni se declaró en rebeldía ni forzó su ausencia en el entrenamiento ni exigió hablar antes del mismo con el técnico. El argentino saltó al campo junto al resto de mundialistas y trabajó con absoluta normalidad como el resto de sus compañeros. A las 9.00, con más prensa de la habitual, arrancó el entrenamiento del Atlético. Simeone dividió en grupos a la plantilla trabajando de forma diferenciada en lo físico.
Julián comenzó ejercitándose en el grupo que estaban Koke, Lemar, Grimaldo, Baena, Giuliano, Llorente y Pubill. El Cholo siguió de cerca la actividad de estos antes de unirse a los grupos. En el campo siguiente lo hizo en dos grupos el resto de la expedición que regresó el lunes de la gira por Corea. La única ausencia del grupo era Sortloh, que tiene molestias musculares y no podrá estar en el debut de los rojiblancos en Liga.
Después se disputó un partidillo en el que Julián formó parte inicialmente del equipo de suplentes, para preparar el amistoso del viernes ante el Olympique de Marsella. Simeone alineó un equipo en defensa con Domínguez, el joven de 16 años que ha sido titular en todos los partidos de pretemporada, Le Normand, Hancko y Grimaldo, uno de los nuevos rojiblanco. Giuliano también estaba, lo que le permite jugar con carrileros y tres centrales atrás, apostando por Koke y Barrios en el medio y dejando el ataque a Kang-in Lee, Arnau y Lookman. Álvarez esperaría en el banquillo.
En el equipo de los suplentes, por ser los jugadores que menos han trabajado en esta pretemporada, aparecía un once formado por Llorente, Pubill, Giménez y Dani Martínez en defensa con Hjulmand y Cardoso por delante, Carlos Martín haciendo de Giuliano y por delante Baena, Lemar y Julián Álvarez. El entrenamiento se desarrolló con total normalidad y el Cholo no dedicó especial atención a las evoluciones de Julián, con quien cuenta para ser el jugador franquicia del equipo tras la marcha de Griezmann a la MLS.
Fuente: El Periódico
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