FÚTBOL
Nahuel Molina deja el Atlético de Madrid y ficha por la Roma por cuatro temporadas
El lateral de 28 años disputó 181 partidos con el club rojiblanco, anotando nueve goles y dando 17 asistencias antes de su traspaso
EFE
El Atlético de Madrid y la Roma han alcanzado un acuerdo para el traspaso del lateral argentino Nahuel Molina, que pone fin a cuatro temporadas como jugador del conjunto rojiblanco, informó este miércoles el club madrileño.
Molina, de 28 años, ha firmado un contrato de cuatro años con el club italiano, que ha confirmado también traspaso con un "Benvenuto a Roma, Nahuel", en su web, en la que mostró una imagen del internacional argentino, con la camiseta del club italiano con el numero que ha elegido, el 20.
El defensa argentino llegó al Atlético en el verano de 2022 procedente del Udinese italiano y ha disputado un total de 181 partidos con el conjunto rojiblanco, en los que ha marcado nueve goles y repartido 17 asistencias. Con su selección nacional, con la que ha jugado 65 partidos, ha conquistado varios títulos: campeón del Mundial de Catar 2022, de la Finalissima de 2022 y de la Copa América en 2021 y 2024. En el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, Molina formó parte de la selección argentina que alcanzó la final, en la que se proclamó subcampeona, al perder con España por 1-0.
El Atlético de Madrid agradeció al futbolista su trayectoria como rojiblanco y le deseó "mucha suerte" en sus futuros proyectos profesionales y personales.
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