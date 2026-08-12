El eclipse también se cuela en los museos de Madrid: el guiño del Thyssen antes de la gran cita astronómica

Madrid lleva días mirando al cielo. Miradores, parques y espacios abiertos se preparan este miércoles para uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años y hasta algunos de los grandes museos de la capital han decidido participar, aunque sea de una manera bastante diferente.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ha encontrado en su propia colección una particular forma de sumarse a la cuenta atrás y ha aprovechado una de sus pinturas para hacer un guiño a todos aquellos madrileños que esta tarde estarán pendientes del Sol.

El eclipse se cuela en el Thyssen

"Parece que el eclipse se ha colado en el museo y algunas de nuestras obras ya lo están notando", ha publicado el Thyssen en su cuenta de X, antes de lanzar una pregunta a sus seguidores: "¿Dónde lo vas a ver tú?".

La obra elegida para acompañar el mensaje es Pesca en el estrecho de Long Island a la altura de New Rochelle, de James Goodwyn Clonney, fechada en 1847. La obra se oscurecía con el paso de sol sobre ella, haciendo referencia a la estampa que muchos madrileños observarámn esta tarde.

¿A qué hora se verá el eclipse en Madrid?

En Madrid, el fenómeno comenzará aproximadamente a las 19:37 horas. A partir de entonces, la Luna irá cubriendo progresivamente el disco solar hasta alcanzar su máximo alrededor de las 20:32 horas. Según los datos del Planetario difundidos por el Ayuntamiento, en ese momento se ocultará alrededor del 99,9% del Sol.

Es decir, desde buena parte de Madrid capital parecerá que la Luna está a punto de cubrir el Sol por completo, pero quedará todavía un finísimo borde visible. Y esa pequeña diferencia es importante: en la mayor parte de la ciudad el eclipse seguirá siendo parcial y será necesario mantener la protección ocular durante toda la observación.

La situación cambia al desplazarse hacia el norte. La franja de totalidad atraviesa el norte de la Comunidad de Madrid y roza incluso algunas zonas septentrionales de la propia capital. El Ayuntamiento señala que partes de Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Barajas se encuentran en torno a ese límite, aunque advierte de que estar cerca de la línea divisoria no garantiza contemplar la totalidad.

En municipios del norte de la región, en cambio, sí será posible experimentar durante unos segundos la oscuridad propia de un eclipse total. La Comunidad de Madrid sitúa la totalidad alrededor de las 20:32 horas y ha organizado decenas de puntos de observación repartidos por la región. En algunas localidades, la oscuridad completa podrá prolongarse más de un minuto.

Gafas especiales aunque el Sol esté casi completamente tapado

Que el Sol vaya a quedar oculto prácticamente por completo no significa que se pueda mirar directamente. El Ayuntamiento de Madrid ha insistido en las últimas horas en la necesidad de utilizar gafas homologadas para eclipses durante toda la observación en las zonas donde el fenómeno sea parcial.

Las recomendaciones pasan por utilizar protección certificada, comprobar previamente que las gafas no están deterioradas y evitar soluciones caseras como gafas de sol convencionales, radiografías o CDs. Los prismáticos, telescopios y cámaras necesitan además filtros solares específicos.

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Solo dentro de la franja de totalidad y durante los breves segundos en los que el disco solar esté completamente cubierto puede contemplarse directamente la corona solar sin filtros. Esa excepción no se aplica a quienes observen el eclipse parcial desde la mayor parte de Madrid capital.