De la luz roja a sus gafas de borrego 'homologadas': la nueva polémica de Marcos Llorente, esta vez por el eclipse

Marcos Llorente la ha vuelto a liar en las redes sociales y, una vez más, el motivo poco tiene que ver con el fútbol. A pocas horas del eclipse total de Sol de este miércoles 12 de agosto, uno de los acontecimientos astronómicos que mayor expectación ha despertado en los últimos años en España, el jugador del Atlético de Madrid ha recurrido a la ironía para responder a quienes le preguntaban si tenía intención de verlo y, sobre todo, si lo haría utilizando las gafas de protección recomendadas para contemplar el fenómeno con seguridad.

"Muchos me preguntáis si voy a ver el eclipse o no, si voy a verlo con gafas o sin gafas", comenzó escribiendo Llorente en una de sus historias de Instagram. El internacional español alimentó inicialmente la incógnita anunciando que desde Free Human Global, el proyecto vinculado a su particular filosofía sobre la luz y los hábitos de vida, habían lanzado unas supuestas "gafas homologadas para ver el eclipse" y que en la siguiente publicación ofrecería todos los detalles.

La siguiente imagen desveló la broma. Llorente apareció posando con unas llamativas gafas con forma de oveja y acompañó la fotografía con un mensaje que no dejaba demasiado margen sobre lo que pensaba de la expectación generada en torno al fenómeno: "Qué pesadilla con el puñetero eclipse". El futbolista llevó la ironía un paso más allá al ofrecer un supuesto descuento del 50% con el código "PANYCIRCO50", antes de zanjar definitivamente cualquier duda sobre sus planes: "Como os habréis dado cuenta, no lo voy a ver". Tras eso, compartió nuevos stories, como el de un grupo de borregos con mascarilla y gafas mirando al eclipse o un meme de cómo quedaría él si lo viera.

Capturas de pantalla de los 'stories' de Marcos Llorente mofándose del eclipse. / Instagram

Sus provocativas publicaciones han provocado comentarios y críticas en las redes, especialmente porque llega en unos días en los que administraciones, especialistas y medios de comunicación están insistiendo en la necesidad de utilizar protección ocular específica para observar el eclipse. Las gafas de sol convencionales no son suficientes para mirar directamente al astro y las recomendaciones oficiales pasan por emplear filtros homologados conforme a la norma ISO 12312-2 durante las fases en las que el Sol no esté completamente cubierto.

De la luz roja a la polémica con la crema solar

El interés por saber cómo iba a enfrentarse Marcos Llorente al eclipse no ha surgido por casualidad. El jugador ha convertido sus hábitos de salud y bienestar en una parte importante de su presencia pública y ha explicado en distintas ocasiones que utiliza iluminación roja en su casa y gafas con cristales amarillos durante el día en interiores, mientras que por la noche recurre a lentes rojas cuando está expuesto a determinadas luces artificiales. El propio futbolista sostiene que estas prácticas le permiten limitar los efectos de la luz artificial sobre sus ritmos biológicos, aunque especialistas han cuestionado parte de los beneficios que atribuye a estos productos.

La imagen de Llorente rodeado de luz roja llegó incluso a la concentración de la selección española, donde trasladó sus particulares hábitos de iluminación a la residencia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Paralelamente, ha defendido públicamente otras rutinas, desde realizar un ayuno nocturno hasta salir por la mañana sin camiseta incluso durante el invierno o evitar habitualmente las gafas de sol, comportamientos que él integra dentro de una filosofía destinada a respetar los ciclos naturales de luz y oscuridad.

Sergio Reyes

Pero ha sido su posición sobre la protección solar la que ha provocado una controversia de mayor alcance, debido a sus implicaciones sanitarias. En abril de este año, Llorente publicó en Instagram varias imágenes en las que aparecía disfrazado de bote de crema solar y compartió un gráfico que relacionaba el aumento de las ventas de fotoprotectores con el crecimiento de los casos de melanoma, además de proponer como alternativas una exposición progresiva al sol o determinados hábitos relacionados con la alimentación. Verificadores y organizaciones médicas recordaron posteriormente que la coincidencia entre dos tendencias estadísticas no implica que una sea la causa de la otra y que el consenso científico recomienda protegerse frente a una exposición excesiva a la radiación ultravioleta.

La controversia continuó en mayo durante una entrevista en El Hormiguero, cuando Pablo Motos le planteó las advertencias de dermatólogos y oncólogos sobre los efectos acumulativos de la radiación solar. Llorente volvió a defender su manera de relacionarse con el Sol y llegó a cuestionar cómo se determina científicamente esa relación, preguntando "¿cómo miden eso?" al hablar de los estudios que vinculan la exposición acumulada con determinados cánceres de piel. Sus opiniones han provocado respuestas de especialistas e incluso del Ministerio de Sanidad. Cuando anteriormente había defendido la exposición al sol sin la protección habitual, Sanidad recordó públicamente que la radiación solar es un factor directamente relacionado con el melanoma y apeló a utilizar la máxima protección posible y a mantener una exposición responsable.

Llorente también ha generado controversia por sus comentarios sobre las estelas que dejan los aviones en el cielo, al cuestionar públicamente que su presencia sea normal y alimentar con sus declaraciones el debate en torno a los llamados chemtrails, aunque él mismo reconoció no saber cuál era la explicación del fenómeno.

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El eclipse ha terminado así entrando de lleno en un terreno en el que Marcos Llorente lleva tiempo moviéndose con comodidad: el de las redes sociales, la provocación y el debate sobre sus hábitos personales. Mientras buena parte de España prepara las gafas homologadas y busca un lugar desde el que contemplar el eclipse total de este 12 de agosto, el futbolista ha optado por apartarse del fenómeno y hacerlo, fiel a su estilo, dejando una última pulla a la expectación generada a su alrededor: ni con gafas ni sin ellas, porque, según ha dejado claro, esta vez no piensa mirar al cielo.