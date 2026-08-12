El Madring tras bambalinas: la Fórmula 1 abre más de 200 oportunidades para trabajar en el Gran Premio de Madrid

Es la recta final y los motores ya se están calentando para la llegada, dentro de un mes, del Gran Premio de la Fórmula 1 en el circuito Madring. Para dar la talla, están buscando coordinadores y agentes de movilidad y gestión de flujos, chóferes y coordinadores de conductores y flota.

La convocatoria ha llegado a manos de Adecco, una compañía especializada en recursos humanos que ahora está buscando personal para el desarrollo del evento. Las personas seleccionadas estarán encargadas de facilitar los desplazamientos, organizar la circulación de personas y vehículos y garantizar que se desarrolle de forma segura, ágil y ordenada. En definitiva, un vistazo al Madring tras bambalinas.

Estos son los puestos para trabajar en la Fórmula 1

Madrid recibirá a lo mejor del mundo del motor el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, pero la preparación se remota mucho atrás, por lo que la convocatoria para estos contratos temporales a jornada completa, ya está abierta.

Inicio de la carrera del Gran Premio Británico 2026 / AFP7 vía Europa Press

Son cuatro los puestos y 200 las vacantes. Una de las posiciones que más plazas tiene es la de agentes de movilidad y gestión de flujos, responsables de validar acreditaciones y accesos de los vehículos autorizados. Asimismo, tendrán que orientar a conductores y asistentes hacia zonas correspondientes y dar apoyo en la organización de aparcamientos y áreas de espera.

Sumado a ello, gestionarán la circulación de personas y vehículos, resolverán consultas básicas, comunicarán incidencias al equipo de coordinación y colaborarán en la organización de elementos de señalización y balizamiento. Muchas tareas de gestión de eventos, que enfrentarán tras una formación previa remunerada.

Retrato de Leclerc en el Gran Premio Británico 2026 / Paulo Maria / Europa Press

También hacen falta coordinadores de movilidad, en cuyas manos estará la operación de las zonas asignadas, encargados de coordinar equipos y facilitar desplazamientos y accesos. Además, necesitan chóferes, que trasladarán a invitados, personal acreditado, medios de comunicación y equipos administrativos en 'buggies', turismos y minivanes, por lo que también recibirán formación previa y acompañamiento durante el evento.

Por último, los coordinadores de conductores y flota serán responsables de supervisar los equipos de conducción, asignar los recursos y planificar los servicios. Al mismo tiempo, estarán encargados de gestionar los turnos, las rutas, las posibles incidencias, el combustible, la carga de los vehículos eléctricos, y supervisar el estado y la imagen de los vehículos, en coordinación con la persona responsable de la flota.

Requisitos

En cualquier caso, los candidatos deben tener la ESO o una titulación equivalente, permiso de conducir B en vigor y disponibilidad durante las fechas del proyecto, especialmente si le interesa entrar como agente de movilidad o chófer.

Para la posición de conductor, deberá tener permiso de conducir B de al menos dos años de antigüedad y acreditar un nivel intermedio de inglés (B1 o B2), aunque también se valorará experiencias previas en servicios VIP, eventos, ferias o circuitos.

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Los coordinadores de conductores y flota, de igual forma, necesitan permiso de conducir B, pero de mínimo cinco años de antigüedad, junto a un certificado de inglés a nivel B2 o C1, entre tres y cinco años de experiencia en transporte o logística y en gestión de equipos.