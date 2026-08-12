Madrid mira al cielo en busca de la noche más efímera durante un eclipse para la historia

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 dejó este miércoles hasta 1 minuto y 29 segundos de oscuridad total en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, mientras que en la capital la Luna llegó a ocultar prácticamente por completo el disco solar. El fenómeno ha sido el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El dispositivo desplegado en la Comunidad de Madrid se desarrolló sin incidencias destacables y, una vez contactados todos los puntos de observación, se desactivó la Situación Operativa 0 del PLATERCAM.

La expectación se había ido construyendo durante toda la tarde. Miles de personas se desplazaron hacia los 66 puntos oficiales de observación habilitados en 63 municipios, 39 de ellos situados dentro de la franja de totalidad. Las salidas hacia la Sierra comenzaron horas antes y, entre carreras desesperadas por conseguir las cotizadas gafas de protección especial, parques, plazas y miradores fueron llenándose también en Madrid capital.

La fase parcial comenzó en Madrid capital hacia las 19:37 horas. A partir de ese momento, la Luna fue cubriendo progresivamente el disco solar hasta alcanzar el máximo en torno a las 20:32 horas, cuando los municipios incluidos en la franja de totalidad quedaron durante unos segundos completamente a oscuras.

Eclipse de Sol en Madrid, este miércoles / Ballesteros / EFE

La sombra había comenzado a recorrer el norte de la Península pocos minutos antes, avanzando de oeste a este con el Sol ya muy próximo al horizonte. En Madrid capital, situada justo fuera de la franja de totalidad, la ocultación alcanzó aproximadamente el 99,9%.

Las redes sociales fueron dejando constancia de cómo avanzaba la tarde. En el Parque Juan Carlos I, varias familias con niños siguieron también el avance del fenómeno. Las imágenes compartidas desde el parque mostraban a los asistentes reunidos al aire libre durante la fase parcial.

A las 20:15 horas, cuando quedaban alrededor de 17 minutos para el máximo, una imagen desde el Templo de Debod mostraba buena parte del disco solar ya cubierta por la Luna.

A las 20:35 horas, pocos minutos después del máximo, desde Madrid Río el Sol todavía aparecía prácticamente cubierto por la Luna sobre el horizonte de la capital. El fenómeno fue perdiendo intensidad después del máximo hasta desaparecer con la puesta de Sol, en torno a las 21:17 horas, después de una tarde en la que la Luna había comenzado a cubrir el disco solar cerca de dos horas antes.

Ayuso responde a Pedro Sánchez antes del eclipse

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se pronunció poco antes del comienzo del fenómeno. A las 19:26 horas, respondió en X a un mensaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una advertencia sobre los riesgos para la vista. "“Los expertos indican los daños irreversibles que puede causar en la vista pensar que por llevar gafas se puede mirar ininterrumpidamente al Sol”, escribió Ayuso, antes de añadir: “Como este hombre es un peligro no os lo advertirá. De nada”.

Meses antes, Ayuso había presentado la programación científica, educativa y cultural organizada por el Gobierno regional con motivo del eclipse.

Retenciones y carreteras cortadas para llegar al eclipse

La concentración de espectadores en el norte de Madrid tuvo efectos sobre el tráfico desde primeras horas de la tarde. En torno a las 18:30 horas, la DGT informó del corte de la M-601 en Navacerrada y la M-604 en Rascafría por el volumen de vehículos desplazados hacia la Sierra.

A las 17:30 había circulación lenta en la A-1 a la altura de Alcobendas, entre los kilómetros 16 y 19, y en Pedrezuela, entre los kilómetros 46 y 48. También se registraban problemas en la M-607 a su paso por Tres Cantos, además de dificultades en la M-45, en San Fernando de Henares, y en la A-2, en el entorno de Torrejón de Ardoz. La DGT desplegó un dispositivo extraordinario de movilidad y reforzó la vigilancia en los principales corredores hacia el norte y la Sierra.

Desde el punto de observación de Los Santos de la Humosa, la subdelegada del Gobierno, Pilar Trinidad, informó durante la tarde de que la jornada transcurría “según lo previsto”, aunque con gran afluencia de público y tráfico lento en los principales corredores. También recordó a los asistentes la necesidad de cumplir las normas y seguir las indicaciones de las autoridades.

Tras el máximo comenzaron progresivamente los desplazamientos de regreso desde los municipios y puntos de observación del norte. Hacia las 22:00 horas, la DGT registraba tráfico intenso en la entrada a Madrid por la A-1, a la altura de San Sebastián de los Reyes, y en la A-2, en Torrejón de Ardoz. Esta última vía también presentaba complicaciones en Castilla-La Mancha, en Alovera y Guadalajara, en dirección a Madrid. La DGT había recomendado escalonar la vuelta para evitar que el regreso simultáneo de los asistentes provocara retenciones y recordó que está prohibido detener los vehículos en los arcenes y en la calzada.

Marcos Llorente, el Real Madrid y los museos se suman en redes

El futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente ironizó en Instagram con unas supuestas “gafas homologadas” y apareció posteriormente con unas gafas con forma de oveja junto al mensaje "Qué pesadilla con el puñetero eclipse". También utilizó el código ficticio PANYCIRCO50 y aseguró que no tenía intención de observar el fenómeno.

El Real Madrid publicó por su parte un vídeo en X en el que el escudo del club aparecía situado delante del Sol, acompañado de un emoji con gafas.

Los museos madrileños adaptaron igualmente sus publicaciones al eclipse. El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza oscureció progresivamente Pesca en el estrecho de Long Island a la altura de New Rochelle, de James Goodwyn Clonney, junto al mensaje: “Parece que el eclipse se ha colado en el museo y algunas de nuestras obras ya lo están notando”. El Museo del Prado compartió un vídeo titulado El Prado a la luz del eclipse, en el que simulaba cómo se verían algunas de sus obras ante el cambio de iluminación provocado por el fenómeno.

Riesgo de incendios y dispositivo de seguridad

El eclipse coincidió con una jornada de riesgo extremo de incendios forestales en el tercio norte de Madrid, precisamente la zona hacia la que se dirigió buena parte de los asistentes. Los servicios de emergencia pidieron no encender fuego, evitar estacionar sobre vegetación seca y mantener libres los accesos utilizados por los equipos de intervención.

Más de 1.700 efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional, además de policías locales, Protección Civil y servicios de emergencias, participaron en el dispositivo. A las 19:00 horas, el comité asesor del PLATERCAM permanecía reunido en ASEM112 y la Comunidad mantenía activada la Situación Operativa 0. El dispositivo se desarrolló sin incidencias destacables y, una vez contactados todos los puntos de observación, se desactivó la Situación Operativa 0 del PLATERCAM.

Tras el eclipse, Ecoembes recomendó conservar las gafas de protección si siguen en buen estado, para utilizarlas en próximos eclipses o donarlas a centros educativos y asociaciones. Si se desechan, la montura de cartón debe depositarse en el contenedor azul y el filtro en el de resto; si ambos elementos no pueden separarse, las gafas completas deben ir al contenedor de resto y nunca al amarillo.

Miles de personas atienden al eclipse solar este miércoles en Madrid / Sergio Pérez / EFE

Próximos eclipses visibles desde Madrid

El de este miércoles ha sido el primero del denominado Trío de Eclipses que vivirá España entre 2026 y 2028. La siguiente cita llegará el 2 de agosto de 2027, cuando otro eclipse total de Sol atravesará el sur de España; desde la Comunidad de Madrid se observará como parcial.

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El ciclo se completará el 26 de enero de 2028 con un eclipse anular de Sol. En este caso, la Luna no llegará a cubrir por completo el disco solar y dejará visible un anillo de luz en las zonas situadas dentro de la franja de anularidad.