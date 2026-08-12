Madrid estará otra vez con máxima de 40ºC este jueves, a puertas de un fin de semana más fresco y con lluvias, según la Aemet

Este miércoles la intromisión de la luna frente al sol adelantaba, al menos por unos segundos, la noche y, con ella, un ligero descenso de las temperaturas. Sin embargo, este jueves recupera el ritmo y sube el nivel de peligro a 'importante', con avisos naranjas por calor en todo Madrid debido a termómetros cercanos a los 40ºC, previstos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Peligro 'importante', aviso naranja

Entre las 13:00 y 21:00 horas, permanecerá activado el aviso naranja por calor en la Comunidad, ya que las máximas llegarán a los 40ºC en el centro y sur de la Comunidad y a los 37ºC en zonas bajas de la Sierra, como Collado Villalba.

De esta forma, Alcalá de Henares y Aranjuez serán las más calurosas alcanzando los 40ºC, pero el resto se queda con 39ºC, en concreto, Getafe, Madrid capital y Navalcarnero.

Mapa de avisos para este jueves / Aemet

En este sentido, las temperaturas tendrán un ascenso ligero, más acusado de las mínimas en el centro y sur. De hecho, los termómetros no bajarán de los 20ºC. Lo más cercano se dará en Alcalá de Henares, Aranjuez y Navalcarnero, donde la mínima será de 21ºC.

Las temperaturas más bajas se harán sentir desde la madrugada, con valores muy cercanos a la mínima, que llegará a registrarse con el amanecer. El alivio será muy breve, pues al mediodía se vuelven a superar los 30ºC, umbral que se mantiene hasta entrada la noche de este viernes.

La tarde seguirá siendo extensa, alargando el calor por encima de los 35ºC en casi toda la segunda mitad del día. La noche, por ende, seguirá cayendo sobre las 22:00 horas, dando comienzo a un lento acercamiento a las mínimas, aunque la oscuridad será todavía muy calurosa.

Además, el viento será flojo variable, con predominio del sur y suroeste en las horas centrales, soplando a 15 km/h al final de la jornada, y a 10 km/h en gran parte de este jueves.

Cerca de un fin de semana lluvioso

Si bien la probabilidad de lluvia es de 0%, la Aemet no descarta que se forme algún chubasco aislado ocasionalmente acompañado de tormenta en la Sierra durante la tarde. En cualquier caso, el cielo estará poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución en las montañas.

Gráfico de la probabilidad de precipitación para los próximos días / Aemet

La posibilidad de lluvia empieza a subir en la tarde de este viernes, con 25%, pero empieza a ser realmente significativa el fin de semana. Ya este sábado, adelanta una tarde con 45% de chances y este domingo se eleva al 60%.

La próxima semana también comienza con gotas de agua, pero la probabilidad empieza a descender. El próximo lunes, hay 30%, mientras que el próximo martes un 15%.

Se aproxima el tiempo fresco

Tras superar el aviso naranja de la tarde de este jueves, los madrileños se enfrentarán a un viernes de temperaturas similares, con máxima de 38ºC. Sin embargo, este sábado darán el salto a los 36ºC de máxima y este domingo a los 35ºC.

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Las mínimas seguirán por encima de los 20ºC, pero gracias a la lluvia, pueda ser que la sensación térmica no esté tan elevada. Aun así, la próxima semana repetirá los pasos de los últimos días, con máximas de 38ºC el martes.