Un instituto de Fuenlabrada vuelve a ganarse un puesto en la 'Fórmula 1 escolar' y viajará a Singapur

Un grupo de estudiantes de Fuenlabrada volverá a medirse con algunos de los mejores equipos escolares del mundo después de conseguir, por segundo año consecutivo, su clasificación para la final internacional de STEM Racing, una competición inspirada en la Fórmula 1 que reta a los participantes a diseñar, construir y poner a prueba un monoplaza a escala mientras desarrollan conocimientos de ingeniería, diseño y gestión de proyectos.

Los alumnos forman parte del equipo OWLA del IES José Luis López Aranguren, un centro público de Fuenlabrada que representará a la Comunidad de Madrid en la cita internacional prevista para el próximo mes de octubre en Singapur, después de imponerse en la categoría Professional de las finales nacionales de STEM Racing Spain.

La clasificación supone repetir el éxito conseguido el pasado año y consolida al conjunto fuenlabreño entre los equipos destacados de una competición en la que los estudiantes deben afrontar un proyecto mucho más amplio que la simple construcción de un vehículo, ya que también tienen que trabajar aspectos relacionados con la comunicación, la organización interna, la presentación de su escudería y la toma de decisiones. En las finales nacionales participaron un total de ocho centros públicos madrileños, con una actuación especialmente destacada de varios institutos de la región que consiguieron subir al podio o hacerse con algunos de los principales reconocimientos técnicos de la competición.

Coches de la competición de STEM Racing Spain. / Rodrigo Jimenez

Más premios para los institutos madrileños

Junto al triunfo de OWLA en la categoría Professional, el equipo DRAG del IES Príncipe Felipe de Madrid se impuso en el apartado Development y recibió además varios de los premios técnicos de mayor relevancia, entre ellos el Fastest Car Award, el Best Engineering Car y el Pit Display Award. Estos reconocimientos valoraron tanto la velocidad y el rendimiento del prototipo desarrollado por los estudiantes como la calidad de su trabajo de ingeniería y la presentación global del proyecto, uno de los aspectos que también forman parte de una competición concebida para reproducir, a escala escolar, la dinámica de una auténtica escudería. La presencia madrileña entre los mejores equipos se completó con Olivo Apex Racing, del IES Los Olivos de Parla, que consiguió el segundo puesto en la categoría Entry y reforzó el protagonismo de los centros públicos de la región en las distintas modalidades de STEM Racing Spain.

Como reconocimiento a los resultados obtenidos, los integrantes de OWLA y DRAG participarán además el próximo mes de septiembre en el Pit Lane Walk de Madring, dentro de las actividades vinculadas al Gran Premio de Madrid, lo que les permitirá conocer de cerca un entorno profesional relacionado con la Fórmula 1.

El programa STEM Racing Spain, organizado en España por la Fundación MADCUP, busca acercar al alumnado a las disciplinas científicas y tecnológicas mediante una experiencia práctica en la que los jóvenes deben aplicar conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para desarrollar un monoplaza competitivo. La iniciativa pretende además fomentar habilidades como la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la creatividad o la capacidad para gestionar proyectos complejos, al tiempo que busca despertar nuevas vocaciones científico-tecnológicas entre los estudiantes.

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Para los alumnos del IES José Luis López Aranguren, el siguiente desafío estará ahora en Singapur, donde tendrán la oportunidad de representar de nuevo a Fuenlabrada y a la Comunidad de Madrid en una final internacional en la que su pequeño monoplaza volverá a poner a prueba meses de diseño, cálculos, ensayos y trabajo en equipo.