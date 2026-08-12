¿A qué hora exacta será el eclipse total en Madrid?

La cuenta atrás para el que será el fenómeno astronómico del año ha comenzado. El primer eclipse total de sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo tendrá lugar el 12 de agosto al atardecer.

El eclipse comenzará en la Península Ibérica en torno a las 19.30 horas y alcanzará su máximo alrededor de las 20.32 horas, prácticamente coincidiendo con la puesta de Sol.

En el caso de la Comunidad de Madrid la totalidad del eclipse cogerá las zonas norte y este pudiéndose admirar en 93 de los 179 municipios. Para poder disfrutar de este evento se han habilitado una red oficial con 52 puntos de observación en los que habrá personal especializado guiando a los allí presentes. Este fenómeno comenzará a ser visible en territorio madrileño a partir de las 19.30 horas y el punto álgido del eclipse, cuando la luna cubrirá por completo el sol, se alcanzará en torno a las 20.32 horas.

Cronologia del eclipse / .

Cómo se vivirá el eclipse en la ciudad de Madrid

Madrid capital y buena parte del área metropolitana y del sur de la región no alcanzarán la oscuridad total. En la ciudad, no obstante, la Luna llegará a cubrir más del 99% del disco solar.

Según los datos del Planetario de Madrid, así se desarrollará el eclipse parcial en la ciudad:

Inicio de la parcialidad: 19:37 h

Máximo del eclipse: 20:32 h (en torno al 99,9-99,95 % de ocultación del disco solar)

Puesta de Sol: 21:17 h

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Tras el eclipse total del 12 de agosto de este año, Madrid tendrá todavía por delante otras dos citas astronómicas destacadas. El 2 de agosto de 2027, la región amanecerá con un eclipse parcial notable, en el que el Sol se mostrará como una gran media luna menguante.