"¡Sólo quedan cinco minutos!", "¡Parece un espagueti!", "¡Hay que pedir un deseo!": aplausos y emoción durante el eclipse solar en la Sierra de Madrid

Ya ha pasado. Durante 56 segundos, el municipio de Cerceda, ha quedado prácticamente a oscuras debido al eclipse solar total que mantenía en vilo a todo el país. La Sierra de Madrid ha vivido este miércoles, 12 de agosto, el primero de los tres acontecimientos astronómicos del denominado Trío Ibérico de eclipses. Por unos instantes, la región se ha oscurecido y el sol ha captado las miradas de visitantes, vecinos y curiosos por toda la Comunidad. En Cerceda, la casi totalidad ha durado algo menos de un minuto cuando el Sol ya se encontraba muy cerca del horizonte.

Quienes no se han desplazado hasta los puntos que han alcanzado la totalidad del fenómeno, como A Coruña, León, Burgos, Logroño o Zaragoza, donde la oscuridad ha superado el minuto y medio, se han repartido por enclaves estratégicos de la región madrileña. Uno de ellos es Julián, quien ha aprovechado la ocasión para hacer una visita a sus padres, vecinos del municipio. “Hemos llegado esta mañana y nos quedaremos a dormir. Teníamos pensado salir hacia la playa hoy, pero como nos apetecía ver el eclipse en familia, nos hemos quedado aquí y saldremos mañana”, relata. Desde su jardín, la familia ha sido testigo de la fusión entre ambos astros.

Una imagen del eclipse solar en su totalidad. / José Luis Roca

El madrileño compró diez gafas homologadas en una farmacia hace algo más de una semana y, cuando volvió a pasar este martes, descubrió que estaban agotadas: “Lo de Madrid ha sido una locura, han venido muchísimos turistas de todo el mundo. Nosotros fuimos previsores y llevábamos días preparándolo todo para verlo en familia”. Una vez el Sol ha devuelto la luminosidad a árboles, viviendas y carreteras, varios vecinos han comenzado a aplaudir al unísono, felices de haber podido presenciar uno de los fenómenos astrológicos del siglo.

“¿Pero es un eclipse de Sol o de Luna?”

A las afueras del municipio, Sonia y sus amigos aparcaron sus coches alrededor de las 19:00 horas. Gracias a una página web han podido escoger uno de los puntos más despejados del pueblo. Allí han sacado mesas y sillas de camping para contemplar el eclipse solar. “Ha sido un momento de mucha emoción. Nunca había visto uno”, dice. Desde Aravaca, el grupo se ha desplazado hasta la zona de montaña para merendar con vistas al cielo. Como ellos, otros curiosos se han asentado a lo largo de la tarde en puntos estratégicos para tener la mejor visión posible. Otros, incluso, han subido hasta los tejados de sus propias viviendas.

Minutos antes de la totalidad del eclipse, decenas de cercedenses se congregaron en uno de los puentes más altos que atraviesan la localidad. A varios metros de altura, han colocado mesas y sillas, han sacado algo para beber y se han colocado las gafas cuando la Luna comenzaba a adelantarse. “¡Sólo quedan cinco minutos!”, alertaba una vecina. “¿Pero es un eclipse de Sol o de Luna?”, “¡Parece un espagueti!”, “¡Hay que pedir un deseo!”, han gritado algunos de los niños, nerviosos ante el acontecimiento. Otros, en silencio, se han limitado a observar cómo la luz cambiaba en cuestión de segundos, pareciéndose “a la de una tormenta”. En el momento de máxima oscuridad, cuando vecinos y visitantes gritaban y aplaudían, las farolas del municipio se han encendido, dejándolos atónitos. “Vamos a tomar algo para celebrarlo”, han dicho otros.

Miles de personas atienden al eclipse solar este miércoles en Madrid / Sergio Pérez / EFE

El eclipse ha provocado este miércoles un peregrinaje hacia el norte de la Comunidad de Madrid, con miles de personas desplazándose en busca de los puntos desde los que contemplar la fase de totalidad. Las primeras retenciones se registraron desde primera hora de la tarde en la A-1, especialmente a la altura de San Sebastián de los Reyes, El Molar, Pedrezuela y Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. Por su parte, la Comunidad ha reforzado el transporte público y la DGT ha desplegado un dispositivo especial en las principales carreteras. Según las estimaciones del Ministerio de Ciencia, los desplazamientos hacia las zonas de totalidad habrían incrementado entre un 30% y un 100%, hasta alcanzar entre 400.000 y 1,5 millones de viajes adicionales en el conjunto del país.

Trío Ibérico

El eclipse de este 12 de agosto de 2026 ha inaugurado una sucesión poco habitual: entre ese año y 2028 podrán observarse desde España dos eclipses totales y uno anular. No serán iguales ni se verán de la misma forma desde todo el país. El 2 de agosto de 2027 volverá a producirse un eclipse total de Sol, aunque la franja desde la que podrá contemplarse la ocultación completa quedará limitada al extremo sur peninsular y al norte de África, con lugares como Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla entre los puntos desde los que será visible.

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A diferencia del de 2026, el fenómeno se producirá por la mañana y la mayor duración de la totalidad se registrará en Ceuta. La serie se cerrará el 26 de enero de 2028 con un eclipse anular. En este caso, la Luna no llegará a cubrir por completo el disco solar, por lo que quedará visible un anillo brillante alrededor de su silueta. La fase anular podrá observarse completa desde ciudades como Sevilla, Málaga, Murcia y València, aunque en otros puntos, como Palma o Barcelona, la puesta de Sol impedirá ver el final del fenómeno, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).