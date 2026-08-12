¿Te pierdes el eclipse solar de 2026 en Madrid? Apunta las próximas citas de 2027 y 2028

El cielo de Madrid está a punto de apagarse en pleno atardecer. El próximo miércoles 12 de agosto, la Luna cubrirá casi por completo el Sol sobre la capital y convertirá el eclipse solar de 2026 en una de las grandes citas astronómicas del año.

Pero no será la última oportunidad para levantar la vista. Quienes se pierdan el fenómeno -por las nubes, las vacaciones, por trabajo o por no encontrar un lugar con el horizonte despejado- podrán apuntar otras dos fechas excepcionales: el 2 de agosto de 2027, cuando Madrid verá ocultarse alrededor del 70% del Sol; y el 26 de enero de 2028, con un eclipse anular que podría dibujar un "anillo de fuego" desde algunos puntos de la Comunidad.

2 de agosto de 2027: un eclipse total en el sur y parcial en Madrid

La segunda gran cita llegará durante la mañana del lunes 2 de agosto de 2027. En esta ocasión, la franja de totalidad cruzará el estrecho de Gibraltar y cubrirá Ceuta, Melilla, casi toda la provincia de Cádiz, buena parte de Málaga y las zonas más meridionales de Granada y Almería.

La duración de la totalidad será especialmente destacada en Ceuta, donde alcanzará los 4 minutos y 48 segundos. En Cádiz durará cerca de tres minutos; en Málaga, un minuto y 48 segundos, y en Melilla, más de cuatro minutos y medio.

Desde Madrid no será total, pero sí muy visible. Según los cálculos del Instituto Geográfico Nacional, en la capital comenzará aproximadamente a las 9.45 horas, alcanzará su máximo a las 10.51 horas y terminará poco después de las 12.02 horas.

En el momento central, la Luna ocultará alrededor del 70% de la superficie del Sol vista desde Madrid. La magnitud del eclipse será de 0,88 y el astro se encontrará a unos 40 grados de altura, unas condiciones más cómodas para la observación que las del eclipse de 2026.

Eclipse del 2 de agosto de 2027. / COMUNIDAD DE MADRID

26 de enero de 2028: un "anillo de fuego" que rozará Madrid

La tercera cita será el miércoles 26 de enero de 2028. Se tratará de un eclipse anular, el fenómeno conocido popularmente como "anillo de fuego": la Luna se colocará delante del Sol, pero su tamaño aparente será ligeramente menor y dejará visible un brillante aro solar.

La franja de anularidad cruzará la península de suroeste a noreste. Pasará por buena parte de Andalucía, el sur de Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña y algunas zonas de la Comunidad de Madrid. Desde el resto de la región se verá como un eclipse parcial.

El fenómeno se producirá durante las últimas horas de la tarde, muy cerca de la puesta de sol. Por ello, la visibilidad dependerá especialmente del municipio y de que exista un horizonte limpio en la dirección por la que se oculta el Sol.

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El eclipse comenzará su recorrido mundial a las 13.06 horas y terminará en España alrededor de las 19.08. La fase anular podrá prolongarse durante unos siete minutos en algunas ciudades españolas, aunque los horarios y la duración exacta variarán en cada localidad.