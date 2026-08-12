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ECLIPSE SOLAR 2026
El eclipse solar en Madrid, en directo: ¡arranca la cuenta atrás para el gran fenómeno astronómico!
Esta tarde, la Luna cubrirá casi por completo el Sol sobre la capital y convertirá el eclipse solar de 2026 en una de las grandes citas astronómicas del año
¡El eclipse solar de 2026 ya está aquí! A medida que se acerque la tarde del 12 de agosto, miles de personas se irán desplazando a los puntos recomendados para ver este impresionante fenómeno astronómico.
Y es que elegir un lugar con el horizonte oeste despejado, comprobar los horarios y conseguir unas gafas homologadas son algunas de las recomendaciones para disfrutar de un evento que no se veía desde la Península desde hace más de un siglo.
Aquí, te contamos minuto a minuto las últimas actualizaciones, las mejores imágenes y todos los detalles del eclipse solar en Madrid.
El otro fenómeno que iluminará el cielo de Madrid tras el eclipse
La popular lluvia de estrellas conocida también como las lágrimas de San Lorenzo, volverá a iluminar las noches de verano y alcanzará su periodo de mayor actividad durante las fechas cercanas al eclipse.
A diferencia del fenómeno solar, que será puntual y exigirá protección ocular específica, las Perseidas podrán observarse durante varias noches y a simple vista. En 2026, además, las condiciones serán especialmente favorables debido a la escasa iluminación lunar, siempre que las nubes y la contaminación lumínica lo permitan.
Recuerda: estos son los puntos oficiales de observación
Estas ubicaciones han sido seleccionadas por sus condiciones para contemplar el fenómeno y muchas contarán con dispositivos específicos de seguridad, emergencias y divulgación científica. Así, los 52 municipios recomendados para ver el eclipse son:
- Ambite
- Becerril de la Sierra
- Berzosa del Lozoya
- Braojos
- Brunete
- Buitrago del Lozoya
- Cabanillas de la Sierra
- Canencia
- Chapinería
- Chinchón
- Collado Mediano
- Colmenar Viejo
- Daganzo de Arriba
- El Molar
- Fresno de Torote
- Garganta de los Montes
- Gascones
- Hoyo de Manzanares
- La Cabrera
- La Serna del Monte
- Los Molinos
- Los Santos de la Humosa
- Lozoya
- Meco
- Moralzarzal
- Navacerrada
- Navalafuente
- Navas del Rey
- Nuevo Baztán
- Olmeda de las Fuentes
- Perales de Tajuña
- Pezuela de las Torres
- Pinuécar-Gandullas
- Prádena del Rincón
- Puentes Viejas
- Rascafría
- Robledo de Chavela
- San Agustín de Guadalix
- San Lorenzo de El Escorial
- San Martín de Valdeiglesias
- San Sebastián de los Reyes
- Santa María de la Alameda
- Somosierra
- Soto del Real
- Talamanca de Jarama
- Torrejón de la Calzada
- Tres Cantos
- Valdeolmos-Alalpardo
- Valdepiélagos
- Villamantilla
- Villarejo de Salvanés
- Villavieja del Lozoya
¿Cómo puedo comprobar un lugar sin desplazarme?
No es un secreto: no todo el mundo podrá visitar previamente el lugar desde el que pretende observar el eclipse. En esos casos existen herramientas que permiten realizar una primera comprobación a distancia.
Una de ellas es ShadeMap, una plataforma que representa sobre el mapa las sombras que proyectarán el relieve, los edificios y otros elementos a una determinada hora. Introduciendo la ubicación elegida y seleccionando la hora del máximo del eclipse se pueden identificar qué zonas estarán ya en sombra y cuáles continuarán iluminadas.
Esto permite seleccionar varios posibles puntos de observación antes de desplazarse y reducir el riesgo de encontrarse con un obstáculo inesperado.
Un visor permite comprobar hacia dónde mirar durante el eclipse
Para quienes tengan dudas sobre la posición exacta del Sol existe también el visor oficial del Ministerio de Ciencia para el eclipse. La herramienta utiliza la cámara del teléfono móvil y funciones de realidad aumentada para indicar en qué dirección habrá que mirar y en qué punto del cielo se encontrará el Sol durante el momento clave del eclipse.
Esto puede resultar especialmente útil para descubrir con antelación si algún obstáculo interferirá en la observación. Si el Sol aparece demasiado cerca de un edificio, un árbol o una elevación, una posible solución consiste en buscar un punto próximo situado a mayor altura o con un horizonte más despejado.
¿Cómo saber si el lugar elegido tiene buena visibilidad?
Estar dentro de la banda de totalidad no garantiza por sí solo una buena observación. El eclipse tendrá lugar a última hora de la tarde y la fase total comenzará en muchas zonas cerca de las 20:30 horas, cuando el Sol estará ya muy bajo sobre el horizonte. Eso significa que un edificio, un árbol, una montaña o incluso una pequeña elevación del terreno pueden llegar a ocultarlo.
Así, aquellos lugares desde los que se pueda contemplar con claridad la puesta de Sol hacia el oeste tienen más posibilidades de ofrecer una buena visibilidad.
Así puedes saber si el eclipse será total desde tu ubicación
El primer paso es comprobar si el lugar elegido se encuentra dentro de la banda de totalidad del eclipse del 12 de agosto de 2026.
Una de las herramientas más útiles para hacerlo es IGN Eclipses, la aplicación oficial vinculada al trío de eclipses de 2026, 2027 y 2028. Está disponible para iPhone y Android y también puede consultarse desde un ordenador o una tableta mediante el visualizador del Instituto Geográfico Nacional.
Dentro de la aplicación hay que seleccionar el eclipse total del 12 de agosto de 2026 y utilizar el botón de localización para centrar el mapa en la posición del usuario. Después, basta con pulsar sobre cualquier punto del mapa para consultar los datos previstos para ese lugar.
¿Te pierdes el eclipse solar de 2026 en Madrid? Apunta las próximas citas de 2027 y 2028
La región tendrá tres oportunidades consecutivas para mirar al cielo: el eclipse total de agosto de 2026, visible como parcial desde la capital; otro eclipse total en 2027, y un espectacular eclipse anular en enero de 2028.
Una de las grandes citas astronómicas del año
El cielo de Madrid está a punto de apagarse en pleno atardecer. Este 12 de agosto, la Luna cubrirá casi por completo el Sol sobre la capital y convertirá el eclipse solar de 2026 en una de las grandes citas astronómicas del año.
¡Arranca la cuenta atrás para el gran día!
Después de esperar durante meses, por fin ha llegado el día en el que miles de madrileños podrán disfrutar de un fenómeno único: el eclipse solar. Eso sí, conviene recordar que bajo ningún concepto se deberá observar sin gafas homologadas y, para verlo correctamente, será necesario desplazarse a zonas donde no haya edificios ni árboles de por medio.
¿Cómo afecta a las mascota en España?
Las mascotas se desorientan cuando la luz solar disminuye repentinamente, pensando que ya se ha hecho de noche en su entorno. Raramente miran directo al Sol, por lo que el riesgo de sufrir lesiones oculares en su retina es extremadamente bajo hoy.
Se recomienda mantenerlos dentro de casa, calmados y alejados de las multitudes para evitar cualquier ataque de estrés.
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