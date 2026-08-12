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ECLIPSE SOLAR 2026

El eclipse solar en Madrid, en directo: ¡arranca la cuenta atrás para el gran fenómeno astronómico!

Esta tarde, la Luna cubrirá casi por completo el Sol sobre la capital y convertirá el eclipse solar de 2026 en una de las grandes citas astronómicas del año

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Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

¡El eclipse solar de 2026 ya está aquí! A medida que se acerque la tarde del 12 de agosto, miles de personas se irán desplazando a los puntos recomendados para ver este impresionante fenómeno astronómico.

Y es que elegir un lugar con el horizonte oeste despejado, comprobar los horarios y conseguir unas gafas homologadas son algunas de las recomendaciones para disfrutar de un evento que no se veía desde la Península desde hace más de un siglo.

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Aquí, te contamos minuto a minuto las últimas actualizaciones, las mejores imágenes y todos los detalles del eclipse solar en Madrid.

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