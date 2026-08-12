La DGT blinda las carreteras del norte de Madrid ante la avalancha de desplazamientos por el eclipse

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha este miércoles un dispositivo especial de vigilancia y regulación en las principales carreteras del tercio norte de la Comunidad de Madrid, donde el eclipse solar podrá observarse en su totalidad y donde las autoridades esperan una importante afluencia de ciudadanos durante toda la jornada.

El operativo se concentrará especialmente en los corredores de la A-1 y la M-607, la A-2 y el Corredor del Henares, así como la A-6 y la Sierra de Guadarrama, unas vías que previsiblemente soportarán buena parte de los desplazamientos hacia las zonas con mejores condiciones para contemplar el fenómeno astronómico.

El jefe provincial de Tráfico de Madrid, Cristóbal Cremades, ha explicado que estos grandes ejes serán objeto de una vigilancia y regulación específicas mediante las cámaras de la DGT, los helicópteros y los efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, ante la previsión de que el tráfico aumente de manera notable a medida que se acerque la hora del eclipse. La preocupación de Tráfico se ha incrementado después de que durante la jornada del martes ya se registrara una salida de vehículos superior a la inicialmente prevista, especialmente en los corredores de la A-1 y la A-6, una circunstancia que hace pensar a las autoridades que la afluencia será todavía mayor durante este miércoles. Cremades ha señalado que el eclipse ha sido considerado un acontecimiento de "alta afección al tráfico", precisamente por la concentración de desplazamientos hacia el norte de la región, donde se encuentra la franja desde la que el Sol quedará completamente oculto por la Luna.

Vista de la sede de la Dirección General de Tráfico. / Europa Press/ A. Pérez Meca

64 puntos oficiales y miles de personas en algunos enclaves

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha recordado que finalmente serán 64 los puntos oficiales habilitados para observar el eclipse en la Comunidad de Madrid, después de que durante la jornada del martes fueran cancelados los previstos en Valdemanco y Quijorna. El fenómeno podrá contemplarse en su totalidad desde 93 de los 179 municipios de la región, aunque las autoridades recomiendan acudir preferentemente a los espacios oficialmente habilitados, ya que cuentan con planes específicos de protección y capacidad de respuesta ante cualquier emergencia que pueda producirse. Algunos de estos puntos esperan recibir a varios miles de personas, especialmente en localidades como Buitrago del Lozoya o Los Santos de la Humosa, situadas en zonas donde la visibilidad del eclipse alcanzará el 100%.

Martín ha advertido de que el tráfico ya experimentó un "incremento significativo" durante la jornada anterior y ha señalado que se espera que los desplazamientos aumenten "de manera muy sustancial" a lo largo de este miércoles, tanto durante las horas previas al eclipse como durante el regreso a los hogares una vez finalizado el fenómeno. Para garantizar la seguridad, más de 1.700 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil estarán desplegados en la región, a los que se sumarán los agentes de las policías locales, los voluntarios de Protección Civil y los distintos servicios de emergencias.

No parar en los arcenes y extremar la precaución

Las autoridades han insistido especialmente en evitar comportamientos que puedan poner en riesgo la seguridad vial durante los minutos en los que disminuya la luz natural, cuando muchos conductores podrían verse tentados a detenerse para contemplar el eclipse.

La DGT recomienda no realizar frenazos ni paradas bruscas, no estacionar en arcenes o en la propia calzada y utilizar únicamente salidas y zonas habilitadas para dejar el vehículo, con el objetivo de evitar bloqueos en las carreteras y mantener despejadas las posibles vías de evacuación. Cremades ha pedido además a los conductores que mantengan la atención en la carretera durante el fenómeno y que enciendan las luces de cruce ante el descenso de luminosidad, además de extremar la precaución en las carreteras secundarias por la posible presencia de peatones.

Tráfico aconseja también planificar con antelación el regreso, ya que una vez concluido el eclipse podría producirse una elevada concentración de vehículos abandonando simultáneamente los principales puntos de observación.

Riesgo extremo de incendios y advertencia sobre las gafas

El dispositivo de seguridad no estará centrado únicamente en la movilidad, ya que las autoridades mantienen también una especial vigilancia por el elevado riesgo de incendios forestales, particularmente en el tercio norte de la Comunidad de Madrid, donde se encuentran muchas de las zonas con visibilidad total del eclipse.

Francisco Martín ha pedido a los ciudadanos que eviten desplazarse de manera improvisada a espacios naturales no preparados para recibir grandes concentraciones de personas, ya que la dispersión de espectadores por diferentes puntos del territorio podría dificultar la actuación de los servicios de emergencia. El delegado del Gobierno ha recordado además la prohibición de hacer fuego y ha reclamado máxima prudencia ante unas condiciones especialmente adversas para los incendios, al tiempo que ha insistido en mantener despejados los accesos destinados a los vehículos de emergencia.

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Las autoridades han aprovechado también para alertar sobre la desinformación relacionada con la observación directa del Sol y han recordado que únicamente deben utilizarse gafas específicamente homologadas para contemplar el eclipse con seguridad. Con miles de personas previsiblemente en movimiento durante las próximas horas, el dispositivo permanecerá especialmente atento tanto a los accesos hacia los puntos de observación como al regreso posterior, en una jornada en la que el eclipse convertirá las carreteras del norte de Madrid en uno de los principales focos de vigilancia.