Detenido tras robar en una barbería de Fuenlabrada con el método del 'alcantarillazo'

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un robo con fuerza cometido en una barbería de Fuenlabrada mediante el conocido como método del 'alcantarillazo', que consiste en utilizar una tapa de alcantarilla u otro objeto pesado para fracturar el escaparate de un establecimiento y acceder posteriormente a su interior.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 5 de agosto, cuando varios agentes observaron a un hombre que mostraba una actitud huidiza y que llevaba consigo una bolsa de plástico rota, una circunstancia que despertó las sospechas de los policías mientras realizaban labores de vigilancia por la zona. Cuando los agentes se acercaron para solicitarle la documentación, el individuo emprendió la huida a pie por varias calles de la localidad, lo que dio inicio a una persecución durante la que fue desprendiéndose de distintos objetos y prendas de vestir.

Mientras corría, el sospechoso arrojó varias prendas negras que llevaba puestas, presuntamente con la intención de dificultar su identificación, y también lanzó la bolsa de plástico que transportaba antes de buscar un lugar donde ocultarse. La persecución terminó cuando el hombre decidió esconderse debajo de una furgoneta que se encontraba estacionada en la vía pública, lugar en el que finalmente fue localizado por los agentes y del que fue obligado a salir.

Dinero, un portátil y máquinas de cortar el pelo

Tras interceptarlo, los policías recuperaron los objetos que había ido abandonando durante la huida y comprobaron que en el interior de la bolsa había dinero en efectivo, un ordenador portátil y distintos productos y utensilios relacionados con el cuidado capilar. Entre los efectos recuperados se encontraban varias cremas y máquinas de cortar el cabello, además de un par de calcetines negros que, según las primeras investigaciones, habrían sido utilizados durante la comisión del robo para tratar de evitar dejar rastros o facilitar su identificación.

Los agentes realizaron posteriormente varias batidas por los alrededores y localizaron una barbería próxima cuyo cierre había sido forzado y cuyo escaparate se encontraba completamente roto. Junto al establecimiento encontraron además una tapa de alcantarilla tirada en la acera, que habría sido utilizada para fracturar el cristal y acceder al interior del negocio mediante el conocido método del 'alcantarillazo'.

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Ante las evidencias recabadas y los objetos recuperados durante la intervención, los agentes procedieron a detener al hombre como presunto responsable de un delito de robo con fuerza, tras lo que fue puesto a disposición de la autoridad judicial.