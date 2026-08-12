ECONOMÍA
La creación de empresas en la Comunidad de Madrid cae un 2,6% en junio, con 2.510 sociedades
Junio cerró con un incremento del 16,2% en las disoluciones de empresas en la región, sumando un total de 582 compañías
EP
La creación de nuevas empresas en la Comunidad de Madrid bajó un 2,6% en junio en tasa interanual con un total 2.510 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 582, un 16,2% más, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Para la constitución de las 2.510 empresas creadas el pasado mes de junio se suscribieron algo más de 74,66 millones de euros, lo que supone un 21,9% menos que en el mismo mes del año anterior (91,02 millones de capital desembolsado). De las 582 empresas que echaron el cierre el pasado mes de junio en la Comunidad de Madrid, 522 lo hicieron voluntariamente; 40 por fusión con otras sociedades y las otras 20 restantes por otras causas.
Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital ascendió un 12,2% en la región en el sexto mes del año, hasta las 755 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 574,88 millones de euros.
Datos nacionales
El número de nuevas sociedades mercantiles subió un 1,7% en junio en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 11.153 empresas, la mayor cifra en un mes de junio desde 2007, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el repunte de junio, la constitución de empresas vuelve a terreno positivo después de haber encadenado dos meses consecutivos de retrocesos interanuales.
El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades bajó un 22,2% interanual en junio, hasta los 344 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 30.847 euros, disminuyó un 23,5% en relación a junio de 2025. En cuanto a la mortalidad empresarial, en junio se disolvieron 1.814 empresas, cifra un 14,6% superior a la del mismo mes de 2025, la mayoría por razones voluntarias.
Por comunidades, La Rioja (86,7%), Comunidad Foral de Navarra (78,2%) y Extremadura (33,0%) presentaron los mayores aumentos anuales en el número de sociedades mercantiles creadas en junio. Por su parte, Canarias (-13,4%), Galicia (-11,4%) y la Comunidad Valenciana (-7,6%) registraron los descensos más acusados.
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