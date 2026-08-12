La Comunidad de Madrid, en riesgo extremo por incendios: precaución al ver el eclipse

La Comunidad de Madrid afronta este miércoles un riesgo extremo de incendios forestales, especialmente en el norte de la región, coincidiendo con la celebración del histórico eclipse solar. Los servicios de emergencia han pedido extremar las precauciones ante la previsible concentración de personas en zonas naturales y puntos elevados para observar el fenómeno astronómico.

El 112 de la Comunidad de Madrid ha advertido, a través de su cuenta en X, del elevado peligro de incendios previsto para la jornada. Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el riesgo será extremo en el tercio norte de Madrid, mientras que alcanzará niveles muy altos en las zonas este y oeste de la región.

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, también ha llamado a la prudencia ante la coincidencia del eclipse con unas condiciones especialmente desfavorables para la propagación de incendios.

Las áreas con mejores condiciones de visibilidad del eclipse, algunas de ellas con una cobertura cercana al 100 %, concentran numerosos puntos elegidos para su observación. Además, buena parte de estas zonas se encuentran próximas a espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid, donde el riesgo de incendio forestal será especialmente elevado. "Por favor, disfrutemos del eclipse con prudencia y responsabilidad. Toda precaución es poca", ha señalado Martín.

Recomendaciones para ver el eclipse de forma segura

Las autoridades han agrupado las principales recomendaciones para disfrutar del eclipse con seguridad en varios ámbitos, entre ellos la salud, la protección ocular, la movilidad y la prevención de incendios:

Uno de los principales riesgos está relacionado con las altas temperaturas, la deshidratación, los golpes de calor y las posibles aglomeraciones. También se advierte de los efectos que puede provocar la oscuridad repentina durante el fenómeno. Para observar el eclipse directamente resulta imprescindible utilizar gafas de protección homologadas conforme a la norma ISO 12312-2, destinadas a evitar lesiones o daños permanentes en la retina.

En materia de movilidad, las recomendaciones incluyen no detener los vehículos en arcenes o lugares no autorizados, acudir con agua y suministros suficientes y prever una posible saturación tanto de las carreteras como de las comunicaciones móviles. Las autoridades aconsejan utilizar exclusivamente los puntos y zonas habilitadas para la observación del eclipse, evitando bloquear carreteras, caminos rurales o accesos utilizados por los servicios de emergencia.

La prevención de incendios forestales durante el eclipse será otra de las prioridades. Se recuerda la prohibición de encender fuego y se pide evitar cualquier comportamiento que pueda generar una chispa o iniciar un incendio. También se recomienda no estacionar vehículos sobre vegetación seca, ya que las altas temperaturas alcanzadas por algunas partes del automóvil pueden provocar una ignición. Asimismo, es fundamental mantener libres los accesos de emergencia para permitir la rápida intervención de bomberos y servicios de protección civil en caso de que se produzca algún incidente.

Zonas calcinadas tras el paso del incendio de la Sierra Oeste de Madrid. / Europa Press/ Eduardo Parra

Las autoridades también han pedido minimizar el impacto ambiental derivado de la llegada de visitantes a zonas rurales y espacios protegidos. Entre las principales recomendaciones figuran no abandonar residuos, respetar la fauna y la vegetación, evitar ruidos o molestias innecesarias y no acceder a terrenos privados.

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La coincidencia del eclipse total en Madrid con un riesgo extremo de incendios obliga así a reforzar las medidas de prevención, especialmente en el norte de la Comunidad, una de las zonas que previsiblemente atraerá a un mayor número de personas para contemplar el fenómeno.