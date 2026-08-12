La Comunidad de Madrid licita a través de Planifica Madrid las obras de rehabilitación de Velintonia

La Comunidad de Madrid ha licitado por 2,9 millones de euros a través de Planifica Madrid las obras de rehabilitación que convertirán Velintonia, el hogar en la capital del Premio Nobel Vicente Aleixandre, en la Casa de la Poesía.

Según ha trasladado el Ejecutivo regional en una nota de prensa, esta licitación se ha realizado a través de Planifica Madrid -el ente dependiente de la Consejería de Presidencia que compró el ático en el distrito de Chamberí- y los trabajos comenzarán en el último trimestre del año. Fuentes de la Consejería de Presidencia, tras preguntarles por qué se ha hecho la licitación a través de ellos, han explicado a EFE que este ente se "encarga de las obras de Patrimonio y municipales" y especifican que, por ejemplo, también hizo la licitación del Museo Picasso en Buitrago de Lozoya.

Según se detalla en el contrato publicado en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid, el plazo límite para la presentación de las solicitudes de participación serán el próximo 11 de septiembre, y dan un plazo de ejecución de quince meses; cuando se anunció este nuevo espacio museístico la Comunidad de Madrid preveía su apertura en 2027, por lo que -ante el plazo de ejecución- se haga a finales de dicho año. La totalidad del presupuesto base de la licitación es de 2.928.761,14 euros.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el balcón de Velintonia. / ALBA VIGARAY

La Comunidad de Madrid ha detallado que se ha diseñado un proyecto de paisajismo y jardinería para recuperar y conservar el jardín y el cedro libanés que hay en la parcela, así como otro arqueo-paleontológico, obligatorio por encontrarse en zona arqueológica. Ambos proyectos están redactados para ejecutarse al mismo tiempo que la obra de rehabilitación y musealización. La planta baja será el espacio de mínima intervención y mayor preservación en cuanto a la distribución de estancias y acabados. Podrá incorporar pequeñas estaciones museográficas con comparativas del estado de la casa previo a la remodelación, o incluso fotografías y escenas que ocurrieron en la época que residía el escritor. La nueva entrada del público se realizará desde el semisótano, por la calle del Atajo, lo que permitirá canalizar grupos de escolares o visitas guiadas más amplias sin modificar ni poner en peligro el entorno del acceso principal original de la vivienda.

El inmueble fue adquirido en subasta pública la vivienda, por 3,1 millones de euros, con el objetivo de transformarla en la futura Casa de la Poesía, una iniciativa que busca "recuperar el espíritu literario y de encuentro que caracterizó el hogar de Vicente Aleixandre mediante actuaciones dirigidas a apoyar e impulsar a los jóvenes poetas", según la Comunidad, que prepara "una programación de charlas, congresos y exposiciones" dedicada tanto a la Generación del 27 como a "la nueva creación literaria" en el Madrid actual.

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La casa, de tres plantas, ubicada en el distrito de Chamberí sobre una parcela de casi 800 metros cuadrados, será restaurada después de más de 40 años de abandono, daño al que se suma el de los bombardeos que sufrió durante la Guerra Civil, y se convertirá en un espacio de homenaje de la Generación del 27 y la Edad de Plata. Por ello, regresarán su archivo y todos los enseres disponibles a la que fue la residencia del escritor entre 1927 y 1984, para revivir el inmueble como esa 'Casa de la Poesía' por la que pasaron varias generaciones de escritores e intelectuales, desde la Generación del 27 hasta la de los llamados Novísimos.