¿Aún no sabes dónde ver el eclipse en Madrid? Esta aplicación comprueba en segundos si lo podrás ver desde tu casa

El eclipse total de Sol del 12 de agosto ya está aquí y será uno de los fenómenos astronómicos más extraordinarios que podrán verse desde España. Eso sí, no hay que olvidar que disfrutarlo dependerá en buena medida de elegir correctamente el lugar de observación.

No basta con encontrarse dentro de una zona donde el eclipse alcance la totalidad: la orientación, la altura del Sol y los obstáculos del entorno pueden marcar la diferencia entre verlo por completo o perderse el momento clave.

Es así que la tecnología puede ser una gran aliada para evitar sorpresas de última hora: existen varias aplicaciones y herramientas gratuitas que permiten comprobar qué se verá desde una ubicación concreta, a qué hora comenzará el eclipse y cuánto durará la totalidad. Algunas, incluso, ayudan a saber si un edificio, un árbol o una montaña bloquearán la visión cuando llegue el momento.

El eclipse total de Sol del 12 de agosto será uno de los fenómenos astronómicos más extraordinarios que podrán verse desde España / Archivo

Así puedes saber si el eclipse será total desde tu ubicación

El primer paso es comprobar si el lugar elegido se encuentra dentro de la banda de totalidad del eclipse del 12 de agosto de 2026.

Una de las herramientas más útiles para hacerlo es IGN Eclipses, la aplicación oficial vinculada al trío de eclipses de 2026, 2027 y 2028. Está disponible para iPhone y Android y también puede consultarse desde un ordenador o una tableta mediante el visualizador del Instituto Geográfico Nacional.

Dentro de la aplicación hay que seleccionar el eclipse total del 12 de agosto de 2026 y utilizar el botón de localización para centrar el mapa en la posición del usuario. Después, basta con pulsar sobre cualquier punto del mapa para consultar los datos previstos para ese lugar.

La herramienta permite conocer dos datos especialmente importantes: la hora a la que comenzará el eclipse en esa ubicación y cuánto durará la fase de totalidad.

También es posible consultar otras localidades directamente sobre el mapa o utilizar el buscador para comparar diferentes lugares antes de decidir dónde desplazarse.

¿Cómo saber si el lugar elegido tiene buena visibilidad?

Estar dentro de la banda de totalidad no garantiza por sí solo una buena observación. El eclipse tendrá lugar a última hora de la tarde y la fase total comenzará en muchas zonas cerca de las 20:30 horas, cuando el Sol estará ya muy bajo sobre el horizonte. Eso significa que un edificio, un árbol, una montaña o incluso una pequeña elevación del terreno pueden llegar a ocultarlo.

Así, aquellos lugares desde los que se pueda contemplar con claridad la puesta de Sol hacia el oeste tienen más posibilidades de ofrecer una buena visibilidad.

Estar dentro de la banda de totalidad no garantiza por sí solo una buena observación / SITEMINDER

Un visor permite comprobar hacia dónde mirar durante el eclipse

Para quienes tengan dudas sobre la posición exacta del Sol existe también el visor oficial del Ministerio de Ciencia para el eclipse. La herramienta utiliza la cámara del teléfono móvil y funciones de realidad aumentada para indicar en qué dirección habrá que mirar y en qué punto del cielo se encontrará el Sol durante el momento clave del eclipse.

Esto puede resultar especialmente útil para descubrir con antelación si algún obstáculo interferirá en la observación. Si el Sol aparece demasiado cerca de un edificio, un árbol o una elevación, una posible solución consiste en buscar un punto próximo situado a mayor altura o con un horizonte más despejado.

¿Cómo puedo comprobar un lugar sin desplazarme?

No es un secreto: no todo el mundo podrá visitar previamente el lugar desde el que pretende observar el eclipse. En esos casos existen herramientas que permiten realizar una primera comprobación a distancia.

Una de ellas es ShadeMap, una plataforma que representa sobre el mapa las sombras que proyectarán el relieve, los edificios y otros elementos a una determinada hora. Introduciendo la ubicación elegida y seleccionando la hora del máximo del eclipse se pueden identificar qué zonas estarán ya en sombra y cuáles continuarán iluminadas.

Esto permite seleccionar varios posibles puntos de observación antes de desplazarse y reducir el riesgo de encontrarse con un obstáculo inesperado.

Aun así, siempre que sea posible conviene realizar una última comprobación sobre el terreno mediante el visor oficial o alguna de las aplicaciones de astronomía.

No todo el mundo podrá visitar previamente el lugar desde el que pretende observar el eclipse: en esos casos existen herramientas que permiten realizar una primera comprobación a distancia / Alba Vigaray

Los puntos oficiales de observación, la alternativa más sencilla

Quienes prefieran no buscar su propio emplazamiento tendrán otra posibilidad: acudir a alguno de los puntos oficiales de observación del eclipse habilitados por ayuntamientos y comunidades autónomas. Los 52 municipios seleccionados son:

Ambite

Becerril de la Sierra

Berzosa del Lozoya

Braojos

Brunete

Buitrago del Lozoya

Cabanillas de la Sierra

Canencia

Chapinería

Chinchón

Collado Mediano (Chollado Mediano)

Colmenar Viejo

Daganzo de Arriba

El Molar

Fresno de Torote

Garganta de los Montes

Gascones

Hoyo de Manzanares

La Cabrera

La Serna del Monte

Los Molinos

Los Santos de la Humosa

Lozoya

Meco

Moralzarzal

Navacerrada

Navalafuente

Navas del Rey

Nuevo Baztán

Olmeda de las Fuentes

Perales de Tajuña

Pezuela de las Torres

Pinuécar-Gandullas

Prádena del Rincón

Puentes Viejas

Rascafría

Robledo de Chavela

San Agustín de Guadalix

San Lorenzo de El Escorial

San Martín de Valdeiglesias

San Sebastián de los Reyes

Santa María de la Alameda

Somosierra

Soto del Real

Talamanca de Jarama

Torrejón de la Calzada

Tres Cantos

Valdeolmos-Alalpardo

Valdepiélagos

Villamantilla

Villarejo de Salvanés

Villavieja del Lozoya

Estas ubicaciones han sido seleccionadas por sus condiciones para contemplar el fenómeno y muchas contarán con dispositivos específicos de seguridad, emergencias y divulgación científica.

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En determinados puntos también podrá haber material de protección ocular disponible, aunque para observar el eclipse será imprescindible utilizar siempre gafas homologadas para la observación directa del Sol.