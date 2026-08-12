Celtas Cortos y Miss Caffeina, protagonistas de las fiestas de la Virgen de la Paloma 2026: programación completa, actividades y horarios

Tras despedir las celebraciones de San Cayetano y San Lorenzo, Madrid cierra su ciclo festivo con las fiestas grandes del Distrito Centro en honor a la Virgen de la Paloma. Del jueves 13 al domingo 16 de agosto, los Jardines de las Vistillas y la plaza de la Paja serán la sede, junto a las calles de La Latina y La Paloma de una de las citas más esperadas del verano madrileño.

Programación completa de las Fiestas de la Virgen de la Paloma

Jueves 13 de agosto

Los vecinos del barrio de La Latina darán la bienvenida a las fiestas de la Virgen de la Paloma la madrugada del jueves 13 de agosto cuando a las 00:00 horas, Manuel de Segura entone la Salve a la Virgen de la Paloma en la plaza de la Paja. Por la mañana, la AEHLP ha anunciado la celebración de la Gran Chocolatada Castiza de La Paloma en la calle de Calatrava, del n.º 3 al n.º 10. Allí, los vecinos podrán disfrutar de un delicioso desayuno de 11:00 a 12:30 horas.

A las 12:00 horas arrancará la carrera de sacos en la calle Melodía Chica. Pero esta no será la única actividad disponible para los más pequeños y es que por la tarde a las 19:00 horas, la plaza de la Paja acogerá varios talleres infantiles de pintura de abanicos y marionetas. A las 19:30 horas esta misma plaza también dará cabida al concurso de chotis para un máximo de 10 parejas.

Para participar en el concurso de chotis, las parejas deberán inscribirse media hora antes, a las 19:30, en la misma plaza / Europa Press

Las propuestas musicales comenzarán a las 20:00 de la tarde con las actuaciones de 'Mari Pepa de Chamberí' en Las Vistillas y 'El Orgullo de Madrid' en la plaza de la Paja. Los conciertos estelares estarán a cargo de la 'Orquesta Tucán' en la plaza de la paja a las 21:00 horas y de 'Celtas Cortos', encargados de abrir el repertorio de las fiestas a las 21:30 horas en Las Vistillas.

Los Celdas Cortos llegarán a Madrid para traer consigo su particular fusión de rock, celta y pop / Auditorio Roig Arena

Viernes 14 de agosto

De nuevo a las 00:00 horas, en la plaza de la Paja, los vecinos podrán ser testigos de una Salve en honor a la patrona del barrio, esta vez a cargo de Elena Rodríguez Vidal. De cara al mediodía, la ADELA ha organizado la IV Edición del Campeonato Internacional Castizo de Mus en Cava Baja y la plaza del Humilladero de 12:00 a 18:00 horas.

Las inscripciones, presenciales y por parejas, se realizarán a las 12:00 horas en la puerta de Casa Lucio / Raul Cañas

Las propuestas musicales para la noche estarán cargadas de nostalgia: bajo la premisa 'Regreso a los 80' a las 21:00 horas, los grupos 'Los Refrescos', 'Modestia Aparte' y 'Fernandisco' se darán cita en Las Vistillas para trasladar a sus vecinos a la época dorada del pop, el rock y la cultura MTV.

También para quienes prefieran el grunge, el Britpop o la música electrónica, a las 21:30 horas en la plaza de la Paja, se dará cita la actuación titulada como 'Regreso a los 90' y que estará a cargo de Eva Martí. Finalizadas las actuaciones, dos DJ continuarán con la fiesta en ambos escenarios hasta las 02:00 horas de la madrugada.

Sábado 15 de agosto

La mañana del sábado comenzará con varias actividades en la plaza de la Paja entre las que destacan un entremés castizo a las 12:00 horas, un concurso de abanicos a las 13:00 horas y el tradicional concurso de Manila de 13:30 a 14:00 horas. Durante estas horas de la mañana también se darán cita los principales actos religiosos en honor a la patrona.

Como cada año, la bajada del cuadro de la Virgen estará a cargo del piquete del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid / Europa Press

El homenaje comenzará con la Ofrenda Floral en la fachada del Colegio La Salle-La Paloma a las 12:45 horas, seguida de la Misa Solemne a las 13:00 horas en la Iglesia de la Virgen de la Paloma. Será durante este oficio que se procederá a la bajada del cuadro de la Virgen a cargo del piquete del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid a las 14:15 horas, para su posterior procesión desde la misma iglesia a las 19:30 horas.

La procesión saldrá de la Iglesia de la Virgen de la Paloma a las 19:30 horas / EFE

La animación musical de la noche contará con la actuación de Olga María Ramos a las 20:00 horas, seguido del artista Depol a las 21:30 horas, ambos en los Jardines de las Vistillas. En la plaza de la Paja, la noche del sábado ofrece la 'Fiesta Roneo Brunch' a las 21:30 horas, así como sesiones de DJ en ambos escenarios hasta las 02:00 horas.

Domingo 16 de agosto

La jornada de cierre en la plaza de la Paja incluirá un vermut a las 12:00 horas, un concurso infantil de 'Beber en botijo' a las 13:00 horas y un concurso de adultos de 'Beber en porrón' a las 19:00 horas. La entrega de premios se dará cita a las 20:45 horas. También a lo largo del día, la AEHLPA ha organizado la Primera Fiesta Castiza del Agua de la calle de Calatrava de 17:00 a 19:00 horas y un reparto de limonada de 19:00 a 20:00 horas.

A las 19:30 horas comenzarán los espectáculos con la actuación conjunta de la agrupación castiza 'El Orgullo de Madrid' y la 'Agrupación de Madrileños y Amigos de Los Castizos'. 'Miss Caffeina' será la encargada de poner el broche musical a las celebraciones con una actuación a las 21:30 horas en los Jardines de las Vistillas, mientras que 'Karavana' se encargará de la animación de la plaza de la Paja a la misma hora.

Miss Caffeina pondrá el broche final a las verbenas de agosto con su concierto a las 21:30 horas el domingo 16 de agosto en los Jardines de Las Vistillas / Europa Press