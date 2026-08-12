El bailaor Eduardo Guerrero lleva su trance flamenco al Teatro Fígaro: "No busco el aplauso, busco sobrevivirme"

Eduardo Guerrero vuelve a Madrid con una propuesta que no quiere quedarse solo en el impacto del baile. Del 3 al 6 de septiembre, el Teatro Fígaro acoge el estreno nacional de Códigos, el nuevo montaje del bailaor y coreógrafo gaditano, en cuatro únicas funciones. Sobre el escenario estará acompañado por José del Calli al cante y Pino Losada a la guitarra.

El punto de partida no es menor: identidad, memoria y renacimiento. Guerrero plantea este trabajo como una búsqueda íntima, casi física, en torno a los lenguajes que heredamos y a los que decidimos transformar. "Más que un espectáculo flamenco, Códigos es una reflexión sobre la identidad y su lenguaje, la capacidad para renacer sin perder nuestra memoria", explica el artista a El Periódico de España.

El bailaor y coreógrafo gaditano Eduardo Guerrero regresa a Madrid con 'Códigos', en cuatro únicas funciones del 3 al 6 de septiembre. / Cedida

En esta nueva creación, Eduardo Guerrero, Premio de Cultura 2024 de la Comunidad de Madrid en Danza, no plantea una ruptura con la tradición, sino una nueva forma de interrogarla desde el cuerpo, la memoria y el presente. "Más que romper códigos he sentido la necesidad de volver a preguntarme por ellos", sostiene. Guerrero viene "de una tradición muy concreta, de maestros, de formas, de una manera de entender el flamenco" que forma parte de su identidad. Por eso insiste en que no quiere desprenderse de esa herencia: "Al contrario, quiero saber hasta dónde puedo llevarla".

Ese cuestionamiento atraviesa toda la pieza. El cuerpo, el cante, la guitarra e incluso el silencio aparecen como territorios que revisar. "Con Códigos me permito cuestionar algunas cosas que yo mismo había dado por sentadas: cómo ocupa el cuerpo el espacio, cómo me relaciono con el cante, con la guitarra o hasta con el silencio", señala. Y resume una de las claves del montaje con una idea directa: "Creo que llega un momento como artista en el que tienes que dejar de repetir incluso aquello que sabes hacer bien".

Tradición y futuro, sin enfrentamiento

Guerrero rechaza la idea de que tradición y futuro sean fuerzas opuestas. Para él, el flamenco siempre ha avanzado desde esa tensión. "La tradición no es algo que recibes para conservarlo intacto. Lo recibes, pasa por tu cuerpo e inevitablemente se transforma", defiende.

En su caso, mirar hacia la raíz no supone quedarse quieto, sino todo lo contrario. "A mí me interesa mucho la raíz porque cuanto más sé de dónde vengo, más libertad siento para buscar", afirma. Por eso aclara que Códigos no nace con la voluntad de modernizar el flamenco. "No creo que lo necesite", apunta. Su intención, dice, es abordarlo desde el artista que es hoy. "Si eso es verdadero, la tradición y el futuro dejan de estar enfrentados".

El bailaor Eduardo Guerrero presenta en Madrid 'Códigos', acompañado por José del Calli al cante y Pino Losada a la guitarra. / Cedida

El montaje se presenta así como una conversación entre lo heredado y lo propio. Baile, cante y guitarra dialogan "en libertad" para deshacer códigos aprendidos y abrir nuevas formas de expresión sin borrar la memoria que los sostiene.

"Sobrevivirse" sobre el escenario

Hay una frase que condensa bien el espíritu de este trabajo: "No busco el aplauso, busco sobrevivirme". Guerrero la pronuncia sin despreciar el reconocimiento del público, pero con la conciencia de quien entiende el escenario como algo más exigente que una ovación.

"Para mí sobrevivirse es no quedarse atrapado en la imagen que los demás tienen de uno, ni siquiera en la imagen que uno tiene de sí mismo", explica. El aplauso, reconoce, "es maravilloso", pero dura apenas unos segundos. Lo difícil, añade, es volver al escenario y encontrar algo que todavía no se conoce de uno mismo.

"Yo no quiero bailar como bailaba hace diez años, aunque aquello funcionara", afirma. En su manera de entender la creación, cada pieza debe obligarle a desplazarse, a salir de un lugar conocido. "Necesito sentir que cada creación me obliga a moverme de sitio. Sobrevivirse quizá sea eso: tener el valor de abandonar una certeza para poder encontrarse una de nuevo".

El cuerpo como memoria

En Códigos, el cuerpo no es solo herramienta ni vehículo expresivo: es el centro de todo. "El cuerpo lo ocupa todo. Antes que la palabra está el cuerpo. Antes incluso que el pensamiento, muchas veces está el cuerpo", sostiene Guerrero.

Eduardo Guerrero, referente del flamenco de vanguardia, durante su nuevo montaje 'Códigos'. / Cedida

El bailaor habla del cuerpo como un archivo vivo en el que se acumulan memoria, miedo, deseo y aprendizaje. "Cuando bailo, todo eso aparece, aunque yo no lo haya convocado", explica. De ahí que el espectáculo se acerque más al trance que a una pieza escénica convencional.

Pero ese trance no significa descontrol. Para Guerrero, ocurre casi lo contrario. "No significa perder el control. Quizá sea todo lo contrario: haber trabajado tanto el control que finalmente puedes olvidarte de él", reflexiona. Entonces, dice, aparece algo inesperado: "El cuerpo empieza a decir cosas que tú no habías preparado".

Kabuki, butoh y un idioma que sigue siendo flamenco

Eduardo Guerrero ha incorporado a su imaginario referencias alejadas del flamenco tradicional, como el kabuki o la danza butoh. Sin embargo, insiste en que no se trata de mezclar lenguajes de forma artificial. Lo que le interesa de esos mundos es la posibilidad de mirar el suyo desde otro lugar. "Me interesa observar otros lenguajes porque te obligan a mirar el tuyo de otra manera", explica. Del butoh le fascina "la conciencia del cuerpo, del tiempo, incluso de la quietud". Del kabuki, "la precisión del gesto" y cómo una presencia puede transformar por completo el espacio.

Aun así, marca una frontera clara: "En ningún momento intento introducir butoh o kabuki dentro del flamenco. Sería artificial". Para él, esas influencias funcionan como estímulos que atraviesan su cuerpo y dejan una huella, pero no sustituyen el idioma principal. "Puedo mirar muchos lenguajes, pero cuando mi cuerpo habla, habla el flamenco", concluye.

Noticias relacionadas

Con dirección y coreografía del propio Eduardo Guerrero, música original de Pino Losada, vestuario de Paloma de Alba y calzado de Begoña Cervera, Códigos llega a Madrid como una pieza de combustión interna: un viaje hacia la identidad, la memoria y la transformación. Las funciones serán a las 20:00 horas, salvo el domingo, que tendrá lugar a las 18:00 horas.