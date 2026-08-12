El alcalde de Leganés alerta del impacto de que el Rayo Vallecano juegue en Butarque

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que el Rayo Vallecano dispute durante un periodo prolongado sus partidos como local en el estadio de Butarque, debido al impacto que esta situación podría tener sobre la ciudad en ámbitos como la seguridad, el tráfico o la organización de los dispositivos municipales.

"No podemos tener una semana al Leganés y otra al Rayo", ha señalado el regidor leganense en declaraciones a la Cadena SER, después de conocerse que el CD Leganés ha alcanzado un acuerdo con el Rayo Vallecano para que el conjunto madrileño dispute su primer partido de Liga como local en el estadio Ontime Butarque.

Recuenco ha explicado que el Ayuntamiento de Leganés ya no interviene directamente en este tipo de decisiones, después de que el pasado año se aprobara la concesión del estadio. Sin embargo, el Consistorio advierte de que no vería con buenos ojos que la utilización de Butarque por parte del Rayo Vallecano se prolongase en el tiempo.

"Si es algo que es un partido, y parece ser que va a ser así, no hay problema. Pero si no, hay que tomar medidas", ha insistido el alcalde.

Preocupación por la seguridad, el tráfico y los costes para Leganés

El regidor ha recordado que la celebración de partidos de fútbol implica la puesta en marcha de dispositivos policiales, medidas de tráfico y actuaciones de organización y control del perímetro del estadio, algunas de las cuales deben ser asumidas por el propio Ayuntamiento.

En este sentido, Recuenco ha advertido especialmente de las consecuencias que supondría para Leganés acoger encuentros de manera habitual tanto del CD Leganés como del Rayo Vallecano.

La llegada de miles de aficionados podría afectar a la movilidad, la seguridad, la afluencia de público y la organización de los accesos al estadio de Butarque, además de generar unos costes adicionales para las arcas municipales.

La concesión de Butarque al CD Leganés por 50 años

El CD Leganés y el Ayuntamiento de Leganés alcanzaron en febrero de 2025 un acuerdo institucional para la concesión del estadio municipal de Butarque durante los próximos 50 años.

El acuerdo contempla distintas contraprestaciones en beneficio de la ciudad, entre las que destaca la construcción de un nuevo polideportivo en Leganés Norte.

La concesión fue aprobada después de varios meses de negociaciones entre ambas partes y tiene como objetivo favorecer el crecimiento del club blanquiazul, al tiempo que garantiza nuevas inversiones en las instalaciones.

Entre los compromisos incluidos figura una inversión mínima en el estadio durante los primeros cuatro años de la concesión, destinada a modernizar Butarque y mejorar sus instalaciones.

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De momento, el Ayuntamiento considera asumible que el Rayo Vallecano juegue un encuentro puntual en Butarque, pero deja claro que una estancia prolongada del equipo vallecano obligaría a estudiar nuevas medidas ante el impacto que podría generar en Leganés.