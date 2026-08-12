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RIESGO DE INCENDIOS

Activada la Situación Operativa 0 del plan de Protección Civil en Madrid por el eclipse: se refuerzan las emergencias

Los servicios de Agentes Forestales, ERIVE, Bomberos y Emergencias de la Comunidad de Madrid harán seguimiento preventivo de los puntos de observación del eclipse

La fachada exterior de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias.

La fachada exterior de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias. / Europa Press/ Gustavo Valiente

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EP

Madrid

La Comunidad de Madrid ha activado la Situación Operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil (Platercam) para el seguimiento de los principales puntos de observación del eclipse solar ante el riesgo de incendios forestales, que conlleva el seguimiento preventivo y preparación para la movilización inmediata de los dispositivos de emergencias competentes ante cualquier incidente.

Así lo ha compartido la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (Asem112) a través de una publicación en la red social 'X', en la que ha informado que esta medida incumbirá concretamente a los servicios regionales de Agentes Forestales, el Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE), los Bomberos y Emergencias.

Sin embargo, el Ejecutivo autonómico considera que no es necesario establecer nuevas restricciones para el acceso de vehículos a motor a los montes, ya que esta circulación "ya se encuentra prohibida con carácter general", como así consta en la respuesta remitida por el Gobierno regional al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Esta se produjo después de que la Delegación solicitara restringir durante el eclipse el acceso peatonal fuera de los puntos de observación autorizados en la Sierra de Guadarrama y la Cuenca Alta del Manzanares, así como prohibir la circulación de vehículos a motor en los montes públicos de la región.

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En este sentido, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, afirmó este martes que la circulación por estas zonas de monte ya están restringidas, al tiempo que animó a la Delegación del Gobierno a adoptar medidas adicionales si así lo considera en virtud de sus competencias. En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Comunidad señala que ha analizado la coincidencia del eclipse con la época de peligro alto de incendios durante los meses de planificación y asegura que cuenta con el despliegue operativo completo previsto en el Plan de Protección Civil de Emergencia ante Incendios Forestales (Infoma).

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