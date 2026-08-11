Sara Hernández (Getafe): "No se puede pasar de puntillas por la vida; hay que hacer ruido, mucho ruido"

Getafe ha superado la barrera de los 200.000 habitantes, pero se resiste a perder el carácter cercano de las ciudades en las que casi todos terminan encontrándose. Marcada por su pasado obrero, la industria aeroespacial, la Universidad Carlos III y un equipo de fútbol convertido en emblema, la localidad afronta ahora una nueva transformación con la construcción del barrio de La Aviación.

Al frente del Ayuntamiento desde junio de 2015, Sara Hernández (PSOE) se convirtió en la primera mujer en ocupar la alcaldía de Getafe. Abogada laboralista de profesión y criada en la ciudad desde niña, habla de los sacrificios personales del cargo, de su intención de continuar después de las próximas elecciones y de la necesidad de rebajar la hostilidad política. Lo hace apenas unas horas después de celebrar con cerca de 3.000 vecinos el segundo Mundial de España.

P. Si pudiera fichar a un jugador de la selección para el Getafe, ¿a quién elegiría?

R. A cualquiera. Cucurella, por ejemplo, que ya pasó por el Getafe. De esta selección me gusta mucho no solo el resultado, sino también la forma. Tanto contra Francia como en la final, la prensa especializada, otros países e incluso los rivales destacaron su juego.

Creo que debemos reivindicar esa característica: el valor del conjunto siempre es mucho más importante que la individualidad. En otras selecciones se habla de nombres; en la española se habla del equipo. Es una generación fuerte y joven, así que cualquiera de ellos sería bienvenido en Getafe.

P. ¿Se plantea un homenaje a Cucurella aquí en Getafe?

R. Nuestra vinculación con el fútbol es muy importante. Hace apenas dos meses nombramos hijo adoptivo a José Bordalás, una de las figuras más relevantes —aunque no la única, precisamente por esa idea de equipo— para entender el orgullo de que el Getafe Club de Fútbol esté hoy donde está. Así que todo es posible.

P. Ha llegado a decir que Getafe es la mejor ciudad del mundo. Tiene 30 segundos para convencer a alguien que nunca haya estado aquí.

R.Es la mejor ciudad del mundo, aunque lo diga con un evidente sentido de parte y pidiendo disculpas al resto de alcaldes y alcaldesas, que dirán exactamente lo mismo de sus ciudades.

Getafe es una ciudad en la que pones un pie y enseguida sientes que formas parte del equipo, de una gran familia. Es una ciudad que abre los brazos, acoge, no diferencia y te integra. Te coge de la mano y te dice: «Vente con nosotros y disfruta».

Hay familias que han llegado recientemente y nos cuentan que venían con miedo porque no sabían si sus hijos se sentirían cómodos. Poco tiempo después ya estaban plenamente integradas. Aquí coincidimos en una fiesta de barrio, en las fiestas patronales, en un acto de la Congregación de la Virgen, en un centro cívico o viendo la final del Mundial. Eso refuerza el sentimiento de pertenencia. Por eso decimos que Getafe, pese a superar ya los 200.000 habitantes, es una gran ciudad con alma de pueblo.

Hernández en una terraza lateral del Consistorio. / Alba Vigaray

P.Si tuviera que resumirlo, ¿qué es lo mejor de Getafe?

R. Su gente. Lo mejor de Getafe es su ciudadanía, porque siempre aprendes de ella. De las generaciones de más edad hemos aprendido el sacrificio, el esfuerzo y la capacidad de construir juntos una ciudad donde antes prácticamente no existía nada.

La semana pasada visité a una mujer que acababa de cumplir 100 años. Su familia nos contaba que antes aquí había barro y hoy hablamos de una ciudad con el principal polo aeroespacial del país. Antes no había servicios públicos y ahora tenemos cultura de calidad a precios asequibles, instalaciones deportivas en todos los barrios y una ciudad en la que se vive con calidad y comodidad.

También es una ciudadanía muy reivindicativa. En Getafe, cuando algo no gusta, se dice para intentar resolverlo. La mayoría de los vecinos plantean que, si existe un problema, debemos trabajar juntos para solucionarlo. Eso obliga al Gobierno municipal y al Ayuntamiento a estar permanentemente pensando cómo seguir avanzando. Getafe no te permite bajar los brazos: es una ciudad muy exigente y te obliga a dar siempre el 200%.

P. ¿Y qué es lo que más necesita mejorar?

R. Todo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: ¿quién no haría obras todos los días en su casa? ¿Quién no cambiaría un mueble que ya no utiliza o reformaría una cocina que se ha quedado anticuada? Las necesidades cambian con el paso del tiempo y la ciudad también debe adaptarse.

Además, Getafe se usa mucho. No es una ciudad a la que uno viene únicamente a dormir y después se marcha a trabajar. Getafe se pisa y se disfruta. Lo vimos en la final del Mundial, pero también sucede en cualquier fiesta de barrio o durante cualquier fin de semana. Ese uso produce desgaste y obliga a estar continuamente pendiente de lo que hay que reparar.

También ocurre que aquello que era adecuado hace 15 años puede haber dejado de serlo. Por eso aprovechamos el verano para seguir transformando la ciudad. Ponemos algunas calles patas arriba, pero creemos que es el momento en el que menos molestias causamos.

P. ¿Cuál es el proyecto más destacado que tienen ahora mismo en marcha?

R. Estamos construyendo un barrio nuevo, que no es poca cosa. Getafe tiene once barrios y hemos dado a luz al duodécimo: La Aviación. Se levantará sobre unos terrenos que hemos comprado al Ministerio de Defensa gracias a la buena salud económica y a la gestión del Ayuntamiento.

Este 20 de julio se reúne el jurado que debe elegir la propuesta ganadora del concurso organizado junto al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, al que se han presentado más de 50 estudios. Será un barrio abierto e integrado con Juan de la Cierva y el Centro, contará con un gran auditorio cultural y tendrá una apuesta muy relevante por la vivienda pública municipal, con más de 1.500 viviendas.

Al mismo tiempo, estamos construyendo la segunda fase del polideportivo de San Isidro, con nueve millones de euros de presupuesto; un nuevo centro cívico en Los Molinos, con ocho millones; una piscina y una biblioteca en El Bercial... Getafe es muy exigente y cada día hay que pensar en proyectos nuevos.

P. Complete la frase: "Esto es Getafe, papá, y aquí…".

R. Me costaría elegir una sola continuación porque Getafe representa muchas cosas. "Esto es Getafe, papá, y aquí se viene a disfrutar"; "Esto es Getafe y aquí se viene a tener oportunidades"; o "Esto es Getafe y aquí se viene a echar raíces".

P. Lleva once años como alcaldesa. ¿Han pasado rápido?

R. Muy rápido, como pasan en general los años de la vida, porque aquí todo se vive intensamente. La actividad de Getafe es muy frenética. A mí, lo que ocurrió el mes pasado me parece que sucedió hace un lustro.

Llevar el ritmo de esta ciudad obliga a dedicarlo todo a Getafe. Somos un equipo de Gobierno absolutamente enamorado de la ciudad. Esa intensidad hace que el tiempo pase muy deprisa, pero también provoca que queramos más, porque Getafe lo necesita y porque cada día nos devuelve mucho cariño.

La regidora getafense durante la entrevista. / Alba Vigaray

P. ¿Qué ha sido lo mejor que le ha dado la Alcaldía?

R. Vivir experiencias como la final del Mundial. Los chavales que estaban delante de mí compartían conmigo el sufrimiento del partido. Uno me decía: "Sara, estamos sufriendo mucho, me va a dar un infarto". Otro me daba las gracias por haber organizado aquel punto de encuentro. Allí no era la alcaldesa, era Sara.

Esa conexión también aparece cuando celebramos las bodas de oro de cerca de cien parejas o cuando participamos en Contigo, el programa de prevención de la soledad para las personas mayores. Hay vecinos que estaban solos en casa y ahora salen a la calle, charlan y dan un paseo por su barrio.

En ese programa colaboran también estudiantes de la Universidad Carlos III y se produce una simbiosis preciosa. Los jóvenes cuentan a los mayores cómo es la sociedad actual y los mayores les explican cómo siguieron adelante después de caer, por qué llegaron a Getafe buscando un futuro mejor y cómo ayudaron a construir la ciudad. Todo eso te da fuerzas para continuar.

Como vecina también viviría algunas de estas experiencias, pero no tendría esa visión global que te proporciona la Alcaldía.

P. ¿Y qué le ha quitado el cargo?

R. La exigencia de Getafe tiene dos caras. Obliga a realizar sacrificios personales importantes, a dejar a la familia en casa y a decidir darlo todo por la ciudad. Pero creo que por las cosas que merecen la pena hay que darlo todo.

No se puede pasar de puntillas por la vida. Hay que hacer ruido, mucho ruido. Ese es el compromiso que tiene este equipo de Gobierno.

P. Con ese nivel de intensidad, ¿es capaz de desconectar completamente durante el verano?

R. Cuesta. Durante los primeros días, si me llamaran y me dijeran que ha ocurrido algún problema, volvería inmediatamente de la playa. A partir de la segunda semana ya me lo pensaría un poco más. Es entonces cuando empieza a no importarte dejarte el móvil en la habitación del hotel y no vuelves a buscarlo para bajarlo a la piscina.

P. ¿Hasta cuándo se plantea seguir como alcaldesa y qué hará cuando termine esta etapa?

R. Soy abogada laboralista vinculada a la Unión General de Trabajadores. Siempre digo que mi trabajo no es ser alcaldesa: mi ocupación es ser alcaldesa, pero mi profesión es la abogacía.

Mis padres, con mucho esfuerzo, como tantas familias de Getafe, dieron a mi hermano y a mí una educación superior que ellos no habían podido tener. Tuvimos la suerte de acceder a una formación pública de calidad gracias a la apuesta por instalar en una ciudad obrera una universidad de excelencia como la Carlos III.

A la abogacía volveré cuando termine mi etapa en el Ayuntamiento y lo viviré sin ninguna amargura. Será cuando corresponda, porque voy a seguir siendo alcaldesa después de las próximas elecciones. El futuro de Getafe siempre es una hoja en blanco que escribiremos entre todos.

P. ¿Hay algún adversario político con el que se tomaría una cerveza sin hablar de política?

R. Habría que hacer el esfuerzo. Recuerdo mucho una frase de Ángel Gabilondo: «Es muy fácil tomarte un café con personas que piensan igual que tú; lo difícil es hacerlo y llegar a acuerdos con quienes no piensan como tú».

Echo de menos la política que me enseñaron las generaciones anteriores. Entre todos —y yo también asumo mi parte de responsabilidad— debemos hacer un esfuerzo por elevar el nivel. La política está alcanzando unos niveles de hostilidad que, en algunos momentos, te obligan a preguntarte si merece la pena.

La conclusión es evidente: claro que merece la pena luchar por una sociedad mejor. Veo a mi hijo de cuatro años y quiero ofrecerle lo mejor para que crezca y sea feliz. El objetivo de los políticos debería ser que la ciudadanía sea feliz, y determinadas declaraciones y actitudes no ayudan. Nos debemos llevar bien.

P. ¿Entonces, con quién?

R. Le lanzaría ese órdago. No comparto con ella prácticamente nada, ni en la forma ni en el fondo. Me preocupa más la forma, porque el fondo es respetable, pero ¿por qué no? He invitado muchas veces a la señora Ayuso a Getafe. Creo que, si no viene, se está perdiendo algo muy positivo.

P. ¿En qué concierto podría coincidir con José Luis Martínez-Almeida sin acabar discutiendo sobre movilidad?

R. Los dos somos del Atlético de Madrid, así que ya tenemos un sentimiento que nos puede unir. A mí me encanta la música y casi me iría con Almeida a cualquier concierto. Eso sí, le enseñaría a bailar.

P. Un libro para llevarse a la playa.

R. Tengo pendiente uno que me han regalado, el último de Eduardo Mendoza ['La intriga del funeral inconveniente']. Está encima de la mesilla y será uno de los objetivos de estas vacaciones.

P. ¿Y un recuerdo de verano?

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R. El pueblo. Tener un pueblo es un tesoro. Mi padre es de Salamanca y mi madre, de Ávila. Pasé allí mi infancia y mi adolescencia y lo recuerdo como una época de libertad, compañerismo y alegría, en la que exprimíamos el verano hasta la última gota. Esos recuerdos me van a acompañar siempre y ahora intento trasladárselos también a mi hijo.