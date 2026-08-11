El otro fenómeno que iluminará el cielo de Madrid tras el eclipse: así será la lluvia de estrellas más esperada del verano

No es un secreto. Durante los últimos días, todas las miradas se han dirigido hacia el eclipse del 12 de agosto. Horarios, mapas, gafas homologadas y recomendaciones para observarlo con seguridad han convertido este acontecimiento en el gran protagonista del verano.

En la capital, miles de personas ya buscan el mejor lugar desde el que contemplar un fenómeno que apenas durará unos minutos, pero que promete dejar imágenes difíciles de olvidar.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que, cuando el Sol desaparezca por el horizonte, la actividad en el cielo no habrá terminado. La noche traerá consigo otro espectáculo astronómico. Bastará con alejarse de las luces, encontrar un lugar despejado y tener algo de paciencia para disfrutar de una de las citas más esperadas.

Una lluvia de estrellas volverá a iluminar las noches de verano

Se trata de las Perseidas, la popular lluvia de estrellas conocida también como las lágrimas de San Lorenzo, que volverá a iluminar las noches de verano y alcanzará su periodo de mayor actividad durante las fechas cercanas al eclipse.

A diferencia del fenómeno solar, que será puntual y exigirá protección ocular específica, las Perseidas podrán observarse durante varias noches y a simple vista. En 2026, además, las condiciones serán especialmente favorables debido a la escasa iluminación lunar, siempre que las nubes y la contaminación lumínica lo permitan.

Las Perseidas, la popular lluvia de estrellas conocida también como las lágrimas de San Lorenzo / EFE

¿Cuándo se pueden ver?

La mayor actividad de las Perseidas suele concentrarse entre las noches del 11 y el 13 de agosto. En 2026, el máximo llegará durante la madrugada posterior al eclipse.

En condiciones ideales, las Perseidas pueden ofrecer decenas de meteoros por hora. Sin embargo, la cantidad visible dependerá de la oscuridad del cielo, la presencia de nubes, el lugar elegido y el tiempo que se dedique a la observación.

¿Se podrán ver las Perseidas desde Madrid?

Sí, aunque la contaminación lumínica de la capital dificultará la observación de los meteoros menos brillantes. Dentro de la ciudad, los parques y espacios abiertos pueden ofrecer mejores condiciones que las zonas más densamente urbanizadas. La Casa de Campo, el Cerro del Tío Pío, el Parque Juan Carlos I o el Parque Lineal del Manzanares son algunos de los lugares habitualmente elegidos para observar el cielo.

No obstante, para disfrutar de una experiencia más completa conviene desplazarse hacia puntos con menos contaminación lumínica. La Sierra de Guadarrama, La Pedriza, Buitrago del Lozoya, la Sierra Norte o algunas zonas del Parque Regional del Sureste ofrecen cielos más oscuros y horizontes despejados.

La Casa de Campo, el Cerro del Tío Pío, el Parque Juan Carlos I o el Parque Lineal del Manzanares son algunos de los lugares habitualmente elegidos para observar el cielo / Europa Press | Carlos Luján

¿A qué hora es mejor verlas?

Las Perseidas pueden aparecer en cualquier momento una vez que ha anochecido, pero su visibilidad suele mejorar durante la madrugada. A medida que pasan las horas, la constelación de Perseo, de donde parecen proceder los meteoros, gana altura sobre el horizonte.

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Lo recomendable es permanecer al menos una hora en el lugar elegido. Las lluvias de estrellas no mantienen una actividad constante: pueden pasar varios minutos sin que aparezca ningún meteoro y, de repente, observarse varios en poco tiempo.