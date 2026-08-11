Muere un conductor de camioneta al chocar con un camión en la M45 en San Fernando de Henares

Un hombre de 44 años ha fallecido este martes en un accidente de tráfico ocurrido en la M-45, a la altura del kilómetro 31, en el término municipal de San Fernando de Henares.

El siniestro se ha producido tras un alcance entre una furgoneta y un camión. Como consecuencia del impacto, el conductor de la furgoneta ha quedado atrapado en el interior del vehículo.

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Efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han intervenido para rescatar al hombre, mientras que los sanitarios del SUMMA 112 desplazados hasta el lugar únicamente han podido confirmar su fallecimiento.