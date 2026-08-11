Madrid se solidariza con las víctimas del terremoto en Colombia: así puede ayudar

Para los madrileños, era la hora de comer, al rededor de las 2:00 de la tarde, pero los colombianos apenas empezaban la semana, alistándose para salir al trabajo, cuando el suelo empezó a temblar a una magnitud de 7,4.

Se estiman, al menos, 132 muertos y 570 heridos con daños materiales que, menos importantes, se han saldado en 1.575 viviendas afectadas y 61 edificios completamente colapsados, una tragedia que ya se ha elevado al nivel de 'desastre nacional', a tan sólo dos días de que se haya posicionado Abelardo de la Espriella como nuevo presidente.

Colombia sacudida por uno de los terremotos más fuertes de su historia

El desastre ya ha despertado la solidaridad del mundo de la política y del fútbol. El Real Madrid, junto al River, Benfica y Flamengo, hacen parte de la lista de clubes de España, Brasil, México, Argentina, entre tantos otros que han lamentado las perdidas, en parte, concentradas en una de las regiones más pobres del país, el Chocó, en la costa pacífica colombiana.

Personas se reúnen junto a los escombros de un edificio colapsado para buscar supervivientes en Cali, tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026 / Europa Press/Contacto/Sebastian / Europa Press

Se trata del terremoto de más fuerza en Colombia, desde 1979. Tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y ocurrió a las 7:34 de la mañana, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El oeste del país ha sido el más afectado, acumulando gran parte de las fatalidades en el 'Eje cafetero', destino turístico reconocido por plantar cafetales como si fueran olivos en Andalucía y sus casitas de colores. Pero más al sur, en Cali, la ciudad de la salsa, también se han reportado varios daños en sus edificios.

¿Cómo ayudar desde Madrid?

No es Chile, acostumbrado desde su infraestructura a este tipo de desastres. Tampoco es Valencia en 2025, cuando la Dana movilizó varias furgonetas repletas de enseres, ya que la distancia imposibilita este tipo de ayudas desde España, al menos mientras se abren líneas de ayuda más directas.

Lo que le queda a los madrileños es donar dinero a organizaciones para que, a su vez, puedan comprar y distribuir lo que realmente se necesita en las zonas más afectadas.

El equipo USARCOL 20, compuesto por 22 bomberos, partió de Pasto (Nariño) hacia la ciudad de Cali para unirse a las operaciones de rescate tras el terremoto que sacudió Colombia / Camilo Erasso / Zuma Press / Eur

Hay opciones tan internacionales y reconocidas como la Cruz Roja, que ha activado una campaña puntualmente para esta tragedia a través de su página web oficial, con el propósito de ayudar en servicios de salud, restablecer redes de telecomunicaciones, acceso a agua potable y misiones de rescate.

Otra opción son entidades especializadas en situaciones de desastre, como la World Central Kitchen, acostumbrada a colaborar con equipos locales y cocinas para dar alimento durante la crisis y, de acuerdo a un comunicado, ya están ayudando en Colombia. En la misma línea de la comida, pero más local, otra opción es el Banco de Alimentos de Bogotá.

La solidaridad se extiende por el mundo y, en especial, en España

Y aunque también se sintió que grandes ciudades como la misma capital, Bogotá, las figuras políticas tampoco han escatimado en lamentar lo ocurrido. Desde Ursula Von der Leyen, que ha puesto a servicio de Colombia el sistema de satélites Copernicus, hasta una Venezuela que sigue sin terminar de recuperarse de su tragedia del pasado junio se han puesto en manifiesto.

Asimismo, otros gobiernos se han ofrecido a ayudar, ya sea en apoyo logístico, equipos de búsqueda y rescate, personal médico, expertos en desastres, ayuda humanitaria, asistencia consular o personal rescatista. A través de X, Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador, Chile, Perú, Panamá, Argentina, Brasil, Israel, Italia, Cuba, Bolivia, Guatemala y Ucrania ofrecieron extenderle una mano a Colombia.

En España, Sánchez se ha lamentado y el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que "el Consulado General de España en Bogotá están ya movilizados para ayudar a los españoles en el país" y ha recordado que los teléfonos de emergencia son: +573164733216 y +34 910001249.

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La solidaridad también pasa por el PP. Alberto Núñez Feijoó ha extendido su pésame a las víctimas e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha añadido que "todo nuestro apoyo y cariño a las víctimas y a sus familiares allí, en España y en el resto del mundo".