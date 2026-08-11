Leganés deja a cero su deuda municipal tras la amortización anticipada de dos préstamos

El Ayuntamiento de Leganés ha dejado a cero toda la deuda municipal tras la amortización anticipada de dos préstamos que solicitó para realizar inversiones por un importe total de 21.850.000 euros, lo que permitirá al Ejecutivo local afrontar el último tramo de la legislatura sin deuda.

Así lo ha anunciado este martes el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP), quien ha resaltado que gracias a la cancelación de estos dos préstamos el equipo de Gobierno ha logrado ahorrar a los vecinos de Leganés cerca de 7 millones de euros en concepto de los intereses previstos para los próximos años. "Estamos haciendo que el dinero público se utilice de la forma más eficiente posible, sin someter a los vecinos a cargas fiscales extra, sin hipotecas innecesarias, y logrando inversiones para mejorar nuestros barrios y nuestros servicios", ha insistido el regidor leganense.

El primero de los préstamos estaba contratado con Cajamar por un importe de 11.850.000 euros y estaba firmado hasta el año 2055, por lo que con su amortización el Consistorio habrá ahorrado a sus vecinos un total de 3.869.937,02 euros en intereses, según ha explicado la edil de Hacienda, María Estévez. Por otro lado, el segundo de los préstamos estaba concertado con Caja Rural de Soria por valor de 10.000.000 de euros y había supuesto ya una cuota de intereses de 163.443,88 euros, pero con su amortización se han ahorrado 3.066.487,09 euros que debían abonarse hasta 2055.

Noticias relacionadas

La amortización de sendos préstamos, que fue aprobada inicialmente en el Pleno Ordinario del mes de junio, ya se ha hecho efectiva, suponiendo "la cancelación de estos dos préstamos que el Ayuntamiento tenía concertados para la financiación del anexo de inversiones del Presupuesto de 2025". "Estas operaciones tenían una duración prevista de 30 años y han tenido finalmente una vida de tan solo un año, lo que va a suponer un ahorro para los vecinos de Leganés de casi 7 millones de euros y que este dinero permanezca en las arcas municipales para atender las necesidades de la ciudad", ha insistido la edil de Hacienda. Por su parte, el alcalde ha recordado que su equipo de Gobierno (PP-ULEG) ya amortizó anteriormente otros dos préstamos de la anterior etapa del PSOE de Leganés por un importe total de 16 millones de euros, con el consiguiente ahorro de intereses para los vecinos de la ciudad.