América Latina cabe en un bolardo de San Lorenzo: una tarde de fiestas en el Lavapiés más multicultural

Marc Anthony suena en una esquina de Lavapiés mientras Humberto pinta de rojo, azul y amarillo un bolardo dedicado a Venezuela. A pocos metros, Sabrina convierte otro de estos pequeños elementos del mobiliario urbano en un homenaje a los desaparecidos de México y a las lenguas indígenas de su país. Alrededor, familias con niños, vecinos de toda la vida y madrileños llegados de distintos rincones del mundo comparten una tarde de verbena en la que caben la zarzuela, las arepas, el reguetón y hasta el arte callejero.

Es domingo y las Fiestas de San Lorenzo en Lavapiés han tomado el relevo de las de San Cayetano, pero la celebración no se limita a los conciertos nocturnos. Mientras unos esperan la limonada popular del lunes o el concurso de chotis del martes, otros han dedicado la tarde a una de las actividades más singulares del programa: pintar los bolardos de las calles del barrio. La novena edición de 'Bolardo voy, bolardo vengo' vuelve así a convertir durante unas horas estos discretos guardianes de las aceras en pequeños lienzos capaces de contar historias que empiezan en Madrid y terminan a miles de kilómetros de distancia.

Bolardos artesanales decoran las Fiestas

Entre los participantes de la novena edición del concurso está Humberto, lleva ya tres años haciendo parte de esta intervención artística celebrada durante las Fiestas de San Lorenzo. En esta ocasión, ha optado por hacer un homanaje a Venezuela, donde está su familia que, por fortuna, no ha sido afectada por los recientes terremotos en el país latinoamericano.

"Cada color de la bandera significa algo", le explica a El Periódico de España: el rojo suele representar la sangre, así que ahí recupera cifras de fallecidos y desaparecidos; el azul son las cosas positivas, como un gato que lograron salvar de la tragedia o las más de 6.600 personas rescatadas; el broche de oro lo dan las manos amarillas, con plataformas para ayudar a los damnificados.

Bolardo en solidaridad con Venezuela durante las Fiestas de San Lorenzo / Valeria López Peña

Humberto se distrae hablando con su compañero de bolardos, pero nunca descuida la música que complementa el suyo. Marc Anthony hace de banda sonora y a pocos pasos acompaña también a la seta de Sabrina. Las raíces de su bolardo se extienden hasta la cesta de basura de la calle, una seta hecha con papel lleva en su piel poemas en las lenguas indígenas totonaka y nauatl. Siguiendo la línea de Humberto, Sabrina ha rescatado las cifras de desaparecidos en su país, México, para recordar esos rostros desconocidos para muchos al borde del olvido, al igual que ese saber indígena.

Bolardo en las Fiestas de San Lorenzo 2026 / Valeria López Peña

La Madrid multicultural

Pero ellos no son los únicos latinoamericanos. Por la plaza se puede ver una pareja paseando con la camiseta de Colombia, otro con el verde del equipo de fútbol de México. Incluso el puesto del PSOE se pasó toda la tarde poniendo merengues, bachata y salsa, quizá inspirado por los otros tantos puestos que no paraban de poner Bad Bunny, Karol G o al Joe Arroyo. Los puestos no sólo sirven bocadillos de calamares, también arepas rellenas y salchipapas, entros otros platos del otro lado del Atlántico que han desembarcado en los alrededores de la estación de Metro de Lavapiés.

Al atravesar la calle del Somberete, si no te distraes en el camino con los bolardos, llea la plaza Arturo Barea, o puede desviarse a las terrazas más cercanas a esta plaza, donde escuchará el afrobeats de Rema, Ozuna, Tyla, CKay o Fireboy DML, rebeldes que no quieren hacerle caso a la tarima, donde esta semana toman lugar los conciertos de San Lorenzo.

Más música, pero en concierto

Cada tarde comienza con una actuación castiza, en esta ocasión, una zarzuela a cargo de tres mujeres. Dos de ellas cantan este género musical escénico, mientras la tercera toca el piano. Detrás, tienen una batería que pronto sonará al ritmo del pop-rock de Los Vinagres.

El grupo realmente es canario, de La Palma, pero sus integrantes (Abel Lorenzo, Roberto Gómez y Víctor Garritano) están afincados en Madrid. La gran mayoría de los asistentes no conocían sus letras, pero es el encanto de conocer música independiente en su estado natural: tocando en vivo en una plaza.

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Concierto de Los Vinagres by Vibra Mahou en las Fiestas de San Lorenzo / Valeria López Peña

Ha caído la noche, pero las Fiestas de San Lorenzo no se dan por terminadas. Las terrazas siguen repartiendo tintos de verano y cervezas con el reggaeton de las mezclas de Dj José del Rey de fondo. Y así seguirán, bebiendo y bailando, hasta la 1:30 de la madrugada los próximos dos días en la madrileña plaza Arturo Barea. No obstante, las verbenas veraniegas no se acaban: a partir del jueves 13 arrancan las Fiestas de la Paloma, esta vez en los Jardines de Vistillas y la plaza de la Paja.