Julián Alvarez regresa a escena: Atlético, Barça y un futuro por resolver

El culebrón protagonizado por Julián Alvarez, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona inicia su cuenta atrás. El futbolista argentino agotó sus vacaciones y se presentó este lunes en la clínica donde los futbolistas rojiblancos han pasado reconocimiento médico en las últimas semanas. La Araña ha evitado de esta forma declararse en rebeldía, tal y como ha sucedido con otros futbolistas en el pasado, con su futuro aún por decidir. Desde el club rojiblanco mantienen su firme postura de contar con el futbolista de cara a la próxima temporada. Mientras tanto, Julián apura sus opciones de recalar en Barcelona sin abandonar la profesionalidad que le ha caracterizado desde su llegada a Madrid.

Un regreso plagado de interrogantes

En este regreso al trabajo por parte del argentino todo ha transcurrido con normalidad, como si Julián no hubiera solicitado ser traspasado hace seis semanas. Poco ha transcurrido desde que el propio futbolista manifestara públicamente su deseo de abandonar el conjunto rojiblanco y situara al club ante uno de los grandes dilemas del verano. El regreso estaba marcado en el calendario para los aficionados del Atlético para comprobar si Julián acudía a su cita con el club o, en cambio, tomaba la decisión de declarar la guerra al club hasta alcanzar un traspaso. Nada más lejos de la realidad, el argentino regresó y pasó el reconocimiento médico tal y como estaba previsto, sin ningún gesto ni señal que alimente polémica alguna.

El argentino acudió este lunes a Madrid para someterse al reconocimiento médico junto a Álex Baena y Marcos Llorente. Las pruebas se realizaron en el Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria, antes de que el jugador quedara a la espera de incorporarse al trabajo con el grupo. Su regreso estaba fijado desde hace semanas, después de que el Atlético estableciera el 10 de agosto como la fecha de reincorporación de los futbolistas que habían disputado la final del Mundial. La imagen, por tanto, ha sido de normalidad absoluta, pese a contar con un trasfondo claramente enrevesado. El futbolista, mientras tanto, ha cumplido con el procedimiento previsto y ha regresado al equipo, pese a haber dejado claro que considera que una transferencia sería "lo mejor para todos".

Un Atlético firme

Si desde el entorno de Julián Álvarez han vivido su regreso al Atlético con el futuro todavía en el aire, el club afronta la situación desde un escenario mucho más definido. La postura de la entidad sigue siendo exactamente la misma que antes del Mundial: el argentino no está en venta. Miguel Ángel Gil Marín ya fue tajante a mediados de julio, cuando aseguró que el Atlético no aceptaría ninguna propuesta por su delantero, independientemente de la cantidad: “No aceptaremos ni 100, ni 150 ni 200 millones por Julián”. Simeone actuó como portavoz en el último compromiso de los rojiblancos y defendió la postura del club: “La situación es muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien”.

La posición no ha cambiado pese a que el propio futbolista haya manifestado su intención de abandonar el Metropolitano y poner rumbo al Camp Nou. El Atlético entiende que Julián es una de las piezas centrales del proyecto y, con contrato hasta 2030, no contempla sentarse a negociar su salida con ningún club. Ni siquiera una oferta elevada parece suficiente para modificar una decisión que en el club consideran tomada. Es por ello que el Atlético cuenta con toda la ventaja en esta partida de ajedrez que promete alargarse hasta el último día de mercado.

El club no pretende modificar su hoja de ruta ni convertir el deseo del argentino en una negociación. La intención es que se reincorpore al trabajo, vuelva a competir y recupere su sitio dentro del equipo. El objetivo en el seno rojiblanco es poner de ejemplo a Antoine Griezmann, un futbolista que atravesó una situación similar a la de Julián Alvarez para después regresar al Atlético y reconciliarse con el club y sus aficionados.

Una conversación pendiente con Simeone

El siguiente capítulo del caso Julián Alvarez comenzará el miércoles. Será entonces cuando el delantero argentino se incorpore por primera vez al trabajo con el grupo después de sus vacaciones y, sobre todo, cuando se produzca el reencuentro más esperado del verano rojiblanco: su primera conversación con Diego Pablo Simeone desde que el futbolista hizo público su deseo de abandonar el Atlético.

La demora de esta conversación será pura coincidencia. Mientras Julián regresaba este lunes a Madrid y pasaba el reconocimiento médico, Simeone permanecía fuera de la capital después de la gira del equipo por Asia, por lo que ambos no han podido coincidir en este primer día de vuelta. El argentino, por tanto, tendrá que esperar hasta el miércoles para ponerse a las órdenes de su entrenador y comenzar a preparar una pretemporada que, en su caso, llega rodeada de interrogantes.

Se volverá a ver las caras con uno de sus grandes valedores dentro del Atlético de Madrid. Fue el técnico argentino quien peleó por acometer el fichaje de su compatriota dos veranos atrás. Fue Simeone la persona que lo telefoneó en repetidas ocasiones para convencerle de formar parte del Atlético de Madrid. Por esa misma razón se espera que la conversación entre ambos de este miércoles pueda encauzar la situación.

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La intención del club pasa por recuperar al mejor Julián, que el futbolista ofrezca una disculpa pública y evitar que el conflicto contamine el vestuario. Por otro lado, el delantero tendrá que decidir si mantiene su postura y sigue presionando para encontrar una salida o si, ante la negativa rojiblanca, acepta volver a ponerse a las órdenes de Simeone.