SANIDAD
Investigadores del Hospital La Paz identifican una proteína clave en la agresividad del melanoma
El bloqueo de la proteína MAFG reduce el crecimiento de las células tumorales y evita en modelos animales que lesiones benignas evolucionen hacia formas malignas
Javier Martínez Candela
Un equipo del Instituto de Investigación del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ) ha identificado el papel clave de la proteína MAFG en la agresividad y progresión del melanoma, uno de los cánceres de piel más difíciles de tratar, según ha informado la Comunidad de Madrid.
El estudio, desarrollado en colaboración con científicos de Estados Unidos y aceptado para su publicación en la revista Nature, demuestra que esta molécula desempeña una función determinante en la evolución del tumor y que bloquear su actividad puede producir un efecto antitumoral. Las pruebas realizadas en laboratorio muestran que la inhibición de MAFG reduce de forma significativa el crecimiento de las células del melanoma y frena su progresión. Además, los ensayos realizados con modelos animales indican que su bloqueo puede impedir que lesiones benignas de la piel, como los nevus o lunares, evolucionen hacia un diagnóstico maligno.
Los investigadores han comprobado también que esta proteína resulta esencial para el desarrollo del melanoma, pero no para el funcionamiento normal de los melanocitos, las células responsables de producir el pigmento que da color a la piel. Esta diferencia convierte a MAFG en una posible diana terapéutica para el desarrollo de futuros tratamientos capaces de actuar de forma más selectiva sobre las células tumorales y reducir así el riesgo de afectar al tejido sano.
El trabajo señala asimismo que MAFG favorece cambios en el comportamiento de las células del melanoma que les permiten adquirir características más agresivas, un proceso relacionado también con una mayor resistencia a los tratamientos. Los científicos describen, además, por primera vez la interacción de esta proteína con MITF, otra molécula esencial en el desarrollo del melanoma, un hallazgo que abre nuevas posibilidades para avanzar en tratamientos dirigidos dentro del campo de la oncología de precisión.
Pese a los resultados obtenidos, los investigadores advierten de que serán necesarios nuevos estudios para determinar si el bloqueo de MAFG puede trasladarse en el futuro a tratamientos eficaces y seguros para pacientes con melanoma.
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