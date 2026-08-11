El interés por el eclipse agota en las tiendas de Madrid las gafas homologadas y filtros para cámara

"Agotado", es la palabra que más escuchan aquellos rezagados que aún no han comprado en Madrid las gafas homologadas para ver el eclipse solar de mañana miércoles, negocios como las farmacias y tiendas de fotografía, con la venta de filtros, han vendido en las últimas semanas todos los ejemplares que tenían.

"Está agotado. La semana pasada estuvimos de vacaciones y la anterior estuvimos todos los días vendiendo las gafas homologadas", ha comentado una de las responsables de una farmacia en el centro de Madrid que, a penas dos días para el eclipse, reconoce que cada mañana siguen entrando ciudadanos para preguntar si les quedan.

En la Comunidad de Madrid, el eclipse en su totalidad podrán verse en 40 municipios pero alcanzará -también en su fase parcial- a un total de 93 localidades repartidas entre las zonas norte y este, desde las 19:30 horas, alcanzando su visión total alrededor de las 20:32 horas, coincidiendo con la puesta de sol. En la capital se podrá observar el fenómeno astrológico de forma parcial, mientras Somosierra es el punto con mayor visibilidad. Este pueblo de la Sierra de Madrid será el punto donde mejor se verá el eclipse en la región y estará totalmente a oscuras durante 1 minutos y 29 segundos.

"No hay más gafas" es la respuesta de esta farmacia se repite en negocios de alrededor que, día a día, reciben a muchos ciudadanos en búsqueda de gafas con las que poder observar este fenómeno desde lugares como Buitrago del Lozoya, donde se celebrará el Festival del Eclipse.

En los puestos de la ONCE es difícil encontrar alguno de los ejemplares que la organización reparte de forma gratuita. En total, han movilizado dos millones de gafas seguras para ver el eclipse total de sol. "Todos los filtros están agotados desde hace una semana", ha resumido a EFE uno de los vendedores de la tienda especializada en fotografía Fotocasión, ubicada en el centro de la ciudad y donde la pasada semana vendieron 300 de ellos.

La ONCE repartía gafas homologadas de manera gratuita. / EFE/ Marcos Villaoslada

Además de la seguridad para los ojos, los ciudadanos que deseen capturar ese momento, que no se ve desde la Península Ibérica desde el 1912, tendrán también que asegurar sus dispositivos fotográficos para que las lentes no sufran ningún daño. "Si hubiéramos tenido más filtros, más habríamos vendido", ha añadido el vendedor de esta tienda especializada que, durante estos días, mantiene los mostradores al cien por cien de trabajo. Y de los mostradores al teléfono, las llamadas para preguntar por filtros para cámaras de fotos, de vídeo e, incluso, para móviles no han cejado; solo el lunes pasado, recibieron más de 50 de usuarios tanto nacionales como internacionales.

Asimismo, ha reconocido que aún hay rezagados que siguen acudiendo al negocio a por los filtros para no dañar sus dispositivos, pero también están aquellos que, nada más conocer que iba a suceder el eclipse en parte del país, reservaron los filtros ya en invierno. También están agotadas las gafas ofrecidas en las bibliotecas municipales y otros recursos del ámbito de la cultura. La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ya ha descartado ampliar su oferta ya que "no hay tiempo material" para incrementar el número de gafas en estos servicios, precisó el pasado lunes.

A diferencia de los que lo han dejado su compra para el último día, la vecina madrileña Marisa Fernández cuenta que se hizo con las gafas el pasado abril aunque, no ha sido hasta ahora al abrir el paquete cuando ha notado que había un error en ellas. Una vez abiertas, se dio cuenta de que la referencia de las gafas no era la correcta. "Escribí a la empresa y enseguida me mandaron otras gafas porque decían que era un error de tipografía (...) venía la referencia como de gafas de sol normales", ha explicado.

Organizaciones como la OCU han aconsejado usar gafas especiales con marcado CE y referencia EN ISO 12312-2:2015 para ver el eclipse solar ya que, han alertado de las "graves" e "irreversibles" lesiones oculares que se pueden producir con una observación directa del Sol. Con gafas para la visión directa y filtros para hacerse con un recuerdo fotográfico, madrileños y turistas se preparan ya para ser testigos de un fenómeno astronómico que cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia.