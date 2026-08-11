Un grupo de encapuchados armados con hachas roban a plena luz del día en el Decathlon de Getafe

Varios encapuchados armados con hachas y extintores irrumpieron este lunes por la tarde en el establecimiento Decathlon de Getafe, frente al centro comercial Nassica, donde intimidaron a clientes y trabajadores antes de hacerse con dinero de las cajas y huir en un vehículo que los esperaba en el exterior.

El asalto se produjo alrededor de las 16:50 horas y se saldó sin daños personales, según han confirmado fuentes policiales, que precisan que los autores causaron algunos desperfectos materiales durante una acción que apenas se prolongó durante unos minutos.

Según la información publicada inicialmente por El Mundo y confirmada por EFE, tres individuos encapuchados accedieron al interior del comercio y se dirigieron directamente hacia la zona de cajas, mientras otros integrantes del grupo permanecían en el exterior a bordo de un Audi A6 de color oscuro preparado para facilitar la fuga. La irrupción de los asaltantes provocó momentos de tensión entre los clientes y los empleados, algunos de los cuales corrieron para ponerse a salvo o buscaron refugio en diferentes zonas del establecimiento al comprobar que los encapuchados portaban hachas y extintores. Los atracadores amenazaron a varias de las personas que se encontraban en el comercio y lograron acceder a las cajas, de las que sustrajeron parte de la recaudación. Abrieron una de ellas y arrancaron otra antes de abandonar el establecimiento, mientras que el botín podría rondar los 2.000 euros.

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Todo ocurrió en pocos minutos y los asaltantes huyeron a bordo de un turismo que los esperaba fuera. La Policía Local y la Policía Nacional investigan el suceso en el que, por el momento, no hay detenciones.