El eclipse solar en Madrid, en directo: a qué hora es, dónde verlo, las gafas homologadas y estado del cielo según Aemet

¡Comienza la cuenta atrás para el esperado eclipse solar! A medida que se acerca el 12 de agosto, miles de personas terminan de preparar sus planes para observar el fenómeno.

Elegir un lugar con el horizonte oeste despejado, comprobar los horarios y conseguir unas gafas homologadas son algunas de las recomendaciones para disfrutar de un fenómeno que no se veía desde la Península desde hace más de un siglo.

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Aquí, te contamos minuto a minuto las últimas actualizaciones, las mejores imágenes y todos los detalles del eclipse solar 2026 en Madrid.

¿Cómo afecta a las mascota en España? Las mascotas se desorientan cuando la luz solar disminuye repentinamente, pensando que ya se ha hecho de noche en su entorno. Raramente miran directo al Sol, por lo que el riesgo de sufrir lesiones oculares en su retina es extremadamente bajo hoy. Se recomienda mantenerlos dentro de casa, calmados y alejados de las multitudes para evitar cualquier ataque de estrés.

¿A qué hora es? El eclipse solar ocurre este miércoles 12 de agosto. La fase parcial comenzará en toda España a las 19:30 horas de la tarde. El pico máximo de ocultación total del Sol se dará entre las 20:26 y las 20:33, variando según la provincia de observación. El acontecimiento finalizará cerca de las 21:20 horas, coincidiendo justo con el atardecer en la mayor parte de la península.

¿Se puede hacer fotos con el móvil? Sí, pero necesitas colocar un filtro solar o las lentes de tus gafas homologadas sobre la cámara para evitar quemar el sensor. Durante las fases parciales nunca apuntes directamente al Sol sin este filtro, pues las lentes pueden derretir componentes. Solo en los minutos de la fase de totalidad completa se puede retirar el filtro de la cámara para capturar la corona solar.

La NASA alquila un pueblo fantasma de España para retrasmitir el eclipse solar del 12 de agosto Un pequeño núcleo burgalés deshabitado desde 1998, se convertirá este miércoles en uno de los platós internacionales desde los que la NASA retransmitirá el eclipse total de Sol.

¿Los mejores lugares para ver el eclipse en la región? Desde el Planetario de Madrid informan que los municipios con los mejores puntos de observación son Ambite, Becerril de la Sierra, Berzosa del Lozoya, Braojos, Brunete, Buitrago del Lozoya, Cabanillas de la Sierra, Canencia, Chapinería, Chinchón, Collado Mediano, Colmenar Viejo, Daganzo de Arriba, El Molar, Fresno de Torote, Garganta de los Montes, Gascones, Hoyo de Manzanares, La Cabrera, La Serna del Monte, Los Molinos, Los Santos de la Humosa, Lozoya, Meco, Moralzarzal, Navacerrada, Navalafuente, Navas del Rey, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Piñuécar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puentes Viejas, Rascafría, Robledo de Chavela, San Agustín de Guadalix, San Lorenzo de El Escorial, San Martín de Valdeiglesias, San Sebastián de los Reyes, Santa María de la Alameda, Somosierra, Soto del Real, Talamanca de Jarama, Torrejón de la Calzada, Tres Cantos, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Villamantilla, Villarejo de Salvanés y Villavieja del Lozoya.

¿Qué gafas homologadas han retirado de las tiendas? Consumo ha ordenado la retirada de modelos de Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro, Opticalia y Mó. Entre ellos destacan la Lionstar LSP1, la Homanaje QW-50Z1, la Orro O37-R y el modelo 2508-RS003 de Mó.

Dos puestos de mando avanzados coordinarán el dispositivo de seguridad del eclipse en Madrid La Comunidad de Madrid contará con dos puestos de mando avanzados para coordinar el dispositivo de seguridad y emergencias desplegado con motivo del eclipse solar, uno de ellos en la sede del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil en Navacerrada y otro en las piscinas de Riosequillo, en Buitrago del Lozoya.

Tres Cantos cancela las actividades para observar el eclipse por el riesgo de incendios El Ayuntamiento de Tres Cantos ha suspendido el programa municipal previsto para observar el eclipse este miércoles en la finca de Valdeloshielos ante las altas temperaturas y la situación de los incendios forestales en la Comunidad de Madrid. El Consistorio también impedirá el acceso de vehículos a la zona como medida preventiva para proteger el entorno natural. Pese a la cancelación, se están repartiendo 400 gafas homologadas gratuitas entre los vecinos que quieran contemplar el fenómeno por su cuenta y se ha pedido extremar la responsabilidad en los espacios abiertos para evitar cualquier conducta que pueda provocar un conato de incendio.

Así estará el tiempo este miércoles Anomalías como el hecho de la luna se interponga entre la Tierra y el Sol, no son comunes, pero suceden. Asimismo, hay circunstancias que se salen del control humano, pero que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) puede analizar para concluir cuál será el escenario más posible para el tiempo de este miércoles. Así es que, por ejemplo, puede adelantar las zonas de España que suelen presentar menos nubosidad en esas fechas y a las horas en las que tendrá lugar el fenómeno, que seguramente llegará acompañado de índice de peligro 'muy alto' o 'extremo' de incendios en Madrid y máximas de 38ºC que activan el aviso amarillo en toda la Comunidad. [Lea aquí toda la información]