Detenidas cinco personas en Alcobendas con 44 móviles robados en las fiestas de Vitoria

La Policía Nacional ha detenido en Alcobendas a cinco personas después de localizar en el maletero del vehículo en el que viajaban 44 teléfonos móviles presuntamente sustraídos durante las fiestas patronales de Vitoria-Gasteiz, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Los arrestos se produjeron sobre las 5:30 horas del pasado 5 de agosto, cuando agentes que participaban en un dispositivo de prevención de robos con fuerza y sustracciones de vehículos dieron el alto a un Peugeot 208 ocupado por cinco personas cuyo comportamiento despertó sus sospechas. Durante el registro del turismo, los policías encontraron en el maletero 44 teléfonos móviles, la mayoría de ellos encendidos, sin tarjetas SIM y envueltos en papel de aluminio en grupos de tres. También localizaron más de 250 euros en efectivo, una tarjeta bancaria cuyos datos no correspondían con ninguno de los ocupantes y dos paquetes del mismo tipo de papel utilizado para envolver los terminales.

Los cinco ocupantes, tres hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre los 23 y los 30 años, viajaban sin documentación y no pudieron justificar la procedencia de los teléfonos. El vehículo, además, estaba registrado a nombre de una persona distinta de los detenidos. Según fuentes próximas a la investigación, los arrestados cuentan con antecedentes por hechos similares y presuntamente se desplazaban durante los meses de verano a distintas fiestas de localidades españolas con el objetivo de sustraer pertenencias entre las aglomeraciones.

Las comprobaciones realizadas posteriormente condujeron a los investigadores hasta Vitoria-Gasteiz, donde el día anterior se habían celebrado sus fiestas patronales. La Policía constató que al menos 23 de los teléfonos recuperados coincidían con terminales cuya sustracción había sido denunciada por sus propietarios. Los investigadores continuaban además pendientes de que otros posibles afectados formalizaran sus denuncias y aportaran datos que permitieran identificar sus dispositivos, como el número IMEI, con el fin de determinar el origen del resto de los teléfonos intervenidos.

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Los cinco sospechosos fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de hurto y pasaron posteriormente a disposición judicial. Desde la recuperación de los terminales, la Policía ha iniciado las gestiones para devolverlos a sus legítimos propietarios.