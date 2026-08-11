PELIGRO DE INCENDIOS
El delegado de Gobierno en Madrid critica que otras comunidades sí han reforzado la seguridad en entornos naturales por el eclipse
La Comunidad de Madrid considera suficientes las medidas actuales para garantizar la seguridad en los espacios naturales
EP
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha subrayado que la petición de reforzar medidas de seguridad en entornos naturales con motivo del eclipse fue trasladada por la propia Guardia Civil y la dirección del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, y que en otras comunidades autónomas sí se han adoptado. En declaraciones a la prensa desde un punto de observación del eclipse en Santos de la Humosa, Martín ha lamentado que la Comunidad de Madrid haya decidido no reforzar la seguridad en estas zonas al considerar que la normativa vigente y los dispositivos ya aprobados "son suficientes para abordar el desafío".
Sin embargo, el delegado ha incidido en que en otras regiones del país donde se podrá observar el eclipse de este miércoles sí han decidido reforzar la seguridad en entornos naturales para prevenir incendios, en plena temporada de riesgo alto de incendios. "Entienden que la normativa vigente es garantista. Es lo que hay", ha remachado.
Martín trasladó el lunes a la Comunidad de Madrid su solicitud para reforzar la seguridad en zonas naturales, limitando el acceso a zonas de la Sierra y prohibiendo el uso de vehículos a motor en el monte. Desde el Gobierno regional han respondido que la normativa vigente ya prohíbe estas actividades y han emplazado a la Delegación a reforzar las restricciones si lo considerara necesario.
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