TRANSPORTE
La Comunidad de Madrid destina 800.000 euros a reforzar el transporte a demanda en la Sierra Norte
SierraCar conectó en 2025 los 42 municipios de la comarca con 41.360 trayectos y casi 56.000 usuarios, un 35% más que el año anterior
Javier Martínez Candela
La Comunidad de Madrid invertirá 800.000 euros para mantener y reforzar SierraCar, el servicio de transporte a demanda que conecta los 42 municipios de la Sierra Norte y que durante 2025 fue utilizado por 55.952 personas, un 35% más que el año anterior.
El servicio realizó el pasado año 41.360 trayectos, lo que supone un incremento del 32% respecto a 2024, según ha informado el Gobierno regional. Para garantizar su continuidad, el Ejecutivo autonómico firmará un nuevo convenio de colaboración con la Mancomunidad de Servicios Valle Norte del Lozoya.
SierraCar permite a los vecinos reservar desplazamientos en taxi entre las distintas localidades de la comarca y otros puntos estratégicos de la zona. Los usuarios pagan una tarifa reducida de cuatro euros para recorridos inferiores a 40 kilómetros y de ocho euros para los viajes que superan esa distancia, mientras que la Comunidad de Madrid asume el resto del coste. La iniciativa comenzó a funcionar a finales de 2020 en 30 municipios y fue ampliándose progresivamente hasta alcanzar en 2024 la totalidad de la Sierra Norte. Desde entonces, su utilización ha aumentado de forma notable: los 8.548 usuarios registrados en 2021 han pasado a los 55.952 contabilizados en 2025, mientras que el número de desplazamientos se ha multiplicado por nueve.
La gran mayoría de los trayectos realizados durante el pasado año estuvieron relacionados con motivos laborales, que representaron el 88,99% del total. A continuación se situaron los desplazamientos por razones educativas, con un 4,49%, y los vinculados a citas o necesidades sanitarias, con un 1,79%.
El modelo busca facilitar la movilidad en una comarca caracterizada por la dispersión de sus municipios y adaptar la oferta de transporte al número real de viajeros mediante vehículos de menor capacidad. La Comunidad de Madrid sostiene además que este tipo de servicio contribuye a mejorar la autonomía de las personas mayores y a favorecer la permanencia de población en las zonas rurales.
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