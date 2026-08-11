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La Comunidad de Madrid invierte 2,4 millones de euros en mejorar el saneamiento de Sevilla La Nueva

Las obras incluyen dos nuevas estaciones de bombeo en Los Cortijos y 9,4 kilómetros de colectores y tuberías para sustituir el antiguo sistema de fosas sépticas

El consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en las nuevas instalaciones de Sevilla La Nueva

El consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en las nuevas instalaciones de Sevilla La Nueva / COMUNIDAD DE MADRID

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JMC

Madrid

La Comunidad de Madrid ha destinado 2,4 millones de euros a mejorar el sistema de saneamiento de varias urbanizaciones de Sevilla La Nueva, una actuación que ha incluido la construcción de dos estaciones de bombeo de aguas residuales en el núcleo residencial de Los Cortijos.

Las nuevas instalaciones, ejecutadas por Canal de Isabel II, permiten elevar las aguas residuales hasta la red municipal de saneamiento, situada a una cota superior a la de la urbanización. Una de estas estaciones cuenta con tres bombas, sistemas de separación de sólidos y una cámara que funciona como tanque de tormentas. Además, la empresa pública ha construido 9,4 kilómetros de colectores y tuberías de impulsión para transportar las aguas residuales hasta la red general del municipio.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha visitado este martes una de las nuevas instalaciones y ha señalado que las obras permiten resolver una situación que se prolongaba desde hace años, ya que las aguas residuales de la zona se vertían anteriormente en cinco fosas sépticas. Según ha explicado, la actuación mejora la calidad ambiental del entorno, refuerza la seguridad de la red de saneamiento y permite una gestión más eficiente de las aguas residuales urbanas.

Las infraestructuras han sido diseñadas para gestionar actualmente hasta 20.000 litros por hora, aunque están preparadas para alcanzar en el futuro un caudal máximo de 40.000 litros por hora, lo que permitiría duplicar su capacidad ante un aumento de las necesidades de la zona.

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Sevilla La Nueva forma parte también del Plan Sanea de Canal de Isabel II, destinado a modernizar las redes municipales de drenaje y alcantarillado. En el municipio se están renovando algo más de cuatro kilómetros de estas infraestructuras y ya se han completado diez actuaciones. En conjunto, las obras vinculadas a la mejora del saneamiento y del alcantarillado en la localidad suman una inversión cercana a los tres millones de euros y buscan aumentar la capacidad de la red, reducir el riesgo de incidencias y mejorar su respuesta ante episodios meteorológicos extremos.

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