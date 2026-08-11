ECLIPSE SOLAR 2026
Cercanías Madrid prepara un tren de reserva hacia la sierra por el eclipse del 12 de agosto: cuándo y desde dónde saldrá
La expectación en torno al eclipse provocará desplazamientos poco habituales durante las horas previas al fenómeno, especialmente hacia aquellas zonas con mejores condiciones para contemplarlo
España se prepara para vivir este miércoles 12 de agosto uno de los fenómenos astronómicos más importantes de los últimos años. El eclipse total de Sol será visible desde numerosos puntos del país y ha disparado el interés por encontrar los mejores lugares desde los que seguir un acontecimiento que coincidirá, además, con la temporada de vacaciones y una de las épocas con mayor movilidad del verano.
Y es que la expectación en torno al eclipse provocará desplazamientos poco habituales durante las horas previas al fenómeno, especialmente hacia aquellas zonas con mejores condiciones para contemplarlo. Carreteras, estaciones y servicios de transporte público pueden registrar así una mayor afluencia de viajeros en una jornada marcada por el movimiento de miles de personas y por unas condiciones de circulación especialmente singulares al caer la tarde.
Es por eso que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha preparado un dispositivo especial en carreteras y ferrocarril para facilitar la movilidad y reducir los problemas de tráfico durante uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año.
Iluminación especial en carreteras y menos obras para evitar retenciones
La Dirección General de Carreteras, en coordinación con la Dirección General de Tráfico (DGT), activará varias medidas para garantizar una circulación segura durante el eclipse solar.
Entre ellas se encuentra el encendido preventivo de las luminarias de la Red de Carreteras del Estado durante el momento de máximo oscurecimiento. El objetivo es mejorar la visibilidad de los conductores ante la brusca reducción de luz que se producirá durante el fenómeno astronómico.
Además, se tratarán de minimizar las afecciones al tráfico provocadas por obras en la red estatal para reducir el riesgo de retenciones coincidiendo con los desplazamientos hacia los principales puntos de observación del eclipse.
Renfe refuerza los trenes por el eclipse del 12 de agosto
El dispositivo también afectará al transporte ferroviario. Renfe reforzará sus servicios de Media Distancia y Cercanías en las zonas donde se espera una mayor llegada de viajeros para contemplar el eclipse. Los refuerzos se concentrarán especialmente en los corredores de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y el norte de Castilla y León.
Más personal y seguridad en estaciones de Cercanías
En los servicios urbanos, Cercanías reforzará el personal operativo, la atención al cliente y la seguridad en estaciones consideradas estratégicas ante el aumento previsto de viajeros. Estas medidas se aplicarán en estaciones de Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla y León, así como en la red de Rodalies.
Cercanías Madrid prepara un tren de reserva hacia la sierra
También habrá un dispositivo específico en Madrid. Cercanías Madrid dispondrá de un tren de reserva en la estación de Chamartín-Clara Campoamor durante la tarde del miércoles 12 de agosto.
Este tren podrá utilizarse para responder a un posible incremento de la demanda de viajeros hacia la sierra de Madrid a través de la línea C8b, uno de los desplazamientos que pueden aumentar con motivo del eclipse.
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